2021-03-31: Світові ціни на нафту в корекції на тлі очікувань рішень ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 64,50 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,56%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,92 долара за барель, додавши 0,61%.

Ціни на нафту виросли в середу, компенсуючи нічні збитки за день до зустрічі ОПЕК і її союзників, і інвестори роблять ставку на те, що нафтовиробники в основному погодяться продовжити обмеження на поставки у травні, пише Reuters.

У центрі уваги ринку в середу — зустріч міністерського моніторингового комітету ОПЕК +, який оцінить ситуацію на ринку перед обговоренням міністрами держав квот на видобуток нафти в травні, пише «Investing.com».

Зустріч міністрів відбудеться в четвер. Технічний комітет ОПЕК + на засіданні у вівторок як основний варіант розглянув продовження поточних квот на травень і збереження добровільних обмежень Саудівської Аравії на 1 млн барелів нафти на добу. За даними агентства Bloomberg, яке посилається на делегатів, експерти Техкомітету знизили прогноз попиту на нафту на 2021 рік. Згідно з новим прогнозом, попит збільшиться цього року на 5,6 млн барелів на добу (б / д), а не на 5,9 млн б / д, як очікувалося раніше.