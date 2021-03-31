2021-03-31: Світові ціни на нафту в корекції на тлі очікувань рішень ОПЕК+

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-03-31: Світові ціни на нафту в корекції на тлі очікувань рішень ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 64,50 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,56%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 60,92 долара за барель, додавши 0,61%.

Ціни на нафту виросли в середу, компенсуючи нічні збитки за день до зустрічі ОПЕК і її союзників, і інвестори роблять ставку на те, що нафтовиробники в основному погодяться продовжити обмеження на поставки у травні, пише Reuters.

У центрі уваги ринку в середу — зустріч міністерського моніторингового комітету ОПЕК +, який оцінить ситуацію на ринку перед обговоренням міністрами держав квот на видобуток нафти в травні, пише «Investing.com».
Зустріч міністрів відбудеться в четвер. Технічний комітет ОПЕК + на засіданні у вівторок як основний варіант розглянув продовження поточних квот на травень і збереження добровільних обмежень Саудівської Аравії на 1 млн барелів нафти на добу. За даними агентства Bloomberg, яке посилається на делегатів, експерти Техкомітету знизили прогноз попиту на нафту на 2021 рік. Згідно з новим прогнозом, попит збільшиться цього року на 5,6 млн барелів на добу (б / д), а не на 5,9 млн б / д, як очікувалося раніше.
Вартість травневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:29 мск в середу становить $ 64,46 за барель, що на $ 0,32 (0,5%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 0,84 (1,3%) — до $ 64,14 за барель.
Цінаф’ючерсівнанафтуWTIна травеньнаелектроннихторгахНью-йоркськоїтоварноїбіржі(NYMEX)до цьогочасузрослана$0,29(0,48%)-до$60,84забарель.У вівтороквартістьцихконтрактівзнизиласяна$1,01(1,6%)-до$60,55забарель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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