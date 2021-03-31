Фінансовий результат роботи Енергоатома покращується

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: , , ,

Фінансовий результат роботи Енергоатома покращується

Другий квартал поспіль ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшує доходи та покращує фінансовий результат.

Повідомляє Енергоатом.

За підсумками І кварталу 2021 року Енергоатом отримав 16 млрд 438 млн 251 тис. грн чистого доходу від реалізації своєї продукції.

Порівнянно з IV кварталом 2020-го доходи НАЕК «Енергоатом» зросли на 3 млрд 664 млн 523 тис. грн, або на 29%; порівняно ж з І кварталом 2020 року — на 1 млрд 834 млн 151 тис. грн, або на 13%.

Основними факторами позитивної динаміки зростання доходів у першому кварталі стали:

  • стабільні надходження коштів за електроенергію, реалізовану на аукціоні 21 грудня 2020 р.;
  • скорочення на 37,4 доби термінів ремонтних кампаній на енергоблоках. Це дало змогу збільшити обсяги виробництва на 773 млн кВт-год електроенергії, що на 19% більше за виробіток упродовж аналогічного періоду 2020 року, та повною мірою забезпечити потреби населення у холодні періоди, не допустивши віялових відключень;
  • часткове погашення боргів ДП «Гарантований покупець» і НЕК «Укренерго» за раніше відпущену електроенергію.

У повідомленні наголошується, що понад половину виробленої електроенергії Енергоатом продовжує постачати населенню по 15 коп. за кВт-год (при тарифі для населення 1,68 грн за кВт-год) і отримав за це від ГарПока лише 358,8 млн грн, або 19% суми повного розрахунку, яка становить 1,9 млрд грн.

Читайте у Терміналі: Енергоатом стягує заборгованість ГарПока через суди.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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