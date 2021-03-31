Фінансовий результат роботи Енергоатома покращується

Другий квартал поспіль ДП «НАЕК «Енергоатом» збільшує доходи та покращує фінансовий результат.
Повідомляє Енергоатом.
За підсумками І кварталу 2021 року Енергоатом отримав 16 млрд 438 млн 251 тис. грн чистого доходу від реалізації своєї продукції.
Порівнянно з IV кварталом 2020-го доходи НАЕК «Енергоатом» зросли на 3 млрд 664 млн 523 тис. грн, або на 29%; порівняно ж з І кварталом 2020 року — на 1 млрд 834 млн 151 тис. грн, або на 13%.
Основними факторами позитивної динаміки зростання доходів у першому кварталі стали:
- стабільні надходження коштів за електроенергію, реалізовану на аукціоні 21 грудня 2020 р.;
- скорочення на 37,4 доби термінів ремонтних кампаній на енергоблоках. Це дало змогу збільшити обсяги виробництва на 773 млн кВт-год електроенергії, що на 19% більше за виробіток упродовж аналогічного періоду 2020 року, та повною мірою забезпечити потреби населення у холодні періоди, не допустивши віялових відключень;
- часткове погашення боргів ДП «Гарантований покупець» і НЕК «Укренерго» за раніше відпущену електроенергію.
У повідомленні наголошується, що понад половину виробленої електроенергії Енергоатом продовжує постачати населенню по 15 коп. за кВт-год (при тарифі для населення 1,68 грн за кВт-год) і отримав за це від ГарПока лише 358,8 млн грн, або 19% суми повного розрахунку, яка становить 1,9 млрд грн.
Читайте у Терміналі: Енергоатом стягує заборгованість ГарПока через суди.