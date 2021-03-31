Комітет ОПЕК + обговорить дії альянсу на тлі третьої хвилі коронавируса

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + сьогодні обговорить ситуацію на ринку нафти й параметри угоди про скорочення видобутку в травні на тлі третьої хвилі коронавірусної інфекції у світі.

Засідання міністрів відбудеться в форматі відеоконференції, пише АНГІ.

Початок заплановано на 17.30 мск. За підсумками ніяких остаточних рішень не очікується, але повинна бути винесена рекомендація для всього альянсу по долі угоди. Проте, останні пару зустрічей комітет таких рекомендацій не робив, даючи країнам додатковий час на обговорення. Підсумкове ж рішення альянсу прийме 1 квітня на засіданні всіх країн угоди ОПЕК +.

При цьому напередодні пройшла зустріч експертів ОПЕК +, також в онлайн-форматі. На її відкритті генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що альянсу потрібно зберігати обережний підхід і бути уважним до постійно змінюваних умов на ринку, оскільки невизначеність на ньому залишається.

«Термінал» писав, ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу. Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу.

