Комітет ОПЕК + обговорить дії альянсу на тлі третьої хвилі коронавируса

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: ,

Комітет ОПЕК + обговорить дії альянсу на тлі третьої хвилі коронавируса

Міністерський моніторинговий комітет ОПЕК + сьогодні обговорить ситуацію на ринку нафти й параметри угоди про скорочення видобутку в травні на тлі третьої хвилі коронавірусної інфекції у світі.
Засідання міністрів відбудеться в форматі відеоконференції, пише АНГІ.

Початок заплановано на 17.30 мск. За підсумками ніяких остаточних рішень не очікується, але повинна бути винесена рекомендація для всього альянсу по долі угоди. Проте, останні пару зустрічей комітет таких рекомендацій не робив, даючи країнам додатковий час на обговорення. Підсумкове ж рішення альянсу прийме 1 квітня на засіданні всіх країн угоди ОПЕК +.

При цьому напередодні пройшла зустріч експертів ОПЕК +, також в онлайн-форматі. На її відкритті генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо заявив, що альянсу потрібно зберігати обережний підхід і бути уважним до постійно змінюваних умов на ринку, оскільки невизначеність на ньому залишається.

«Термінал» писав, ОПЕК прогнозує зростання світового попиту на нафту у 2021 році на 5,9 млн барелів на добу.  Світовий попит на нафту у 2021 році, за оцінкою картелю, досягне 96,3 млн барелів на добу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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