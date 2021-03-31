ОГТСУ перевірить протикорозійний захист майже 6 тис. км магістральних трубопроводів

Оператор ГТС України проведе діагностування протикорозійного захисту та корозійного стану 5,6 тис. км газопроводів.
Для цього ОГТСУ уклав договори з вітчизняними компаніями, які проведуть ці роботи, пише пресслужба ОГТСУ.
Загальна вартість робіт складає 43,85 млн грн.
«Обстеження пройде по всій Україні – Боярське, Сумське, Лубенське, Золотоніське, Бібрське, Закарпатське, Богородчанське, Бердичівське, Запорізьке, Харківське та Миколаївське ЛВУМГ. За допомогою комплексних вимірів на об’єктах ГТС перевірять технічний стан та ефективність роботи системи захисту газопроводів від корозії», — йдеться у повідомленні.
Ґрунтова корозія – є основним природним чинником та небезпекою для магістральних газопроводів. Періодичність таких обстежень – 1 раз на 7 років.
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