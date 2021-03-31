Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.



Урядовий законопроєкт підтримали 257 нардепів.

За результатами голосування правки, на яких наполягали автори, не були підтримані, заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«Великій приватизації — бути! Щойно Верховна Рада зняла заборону з проведення аукціонів великої приватизації, яка тривала майже рік.

Лише спільними зусиллями президента, Верховної Ради, Кабміну і Фонду держмайна ми зможемо побороти цю шалену корупцію, залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Що таке велика приватизація? Це об’єкти, у яких сконцентрована величезна корупція, які нестратегічні, які Фонд

держмайна вже підготував до аукціонів», — заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«У цьому році ми можемо принести 12 млрд грн до бюджету, створити нові робочі місця і базу для оподаткування», — додав він.

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