Рада розблокувала велику приватизацію

Обновлено: Март 31, 2021. Тэги: ,

Рада розблокувала велику приватизацію

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543 щодо розблокування аукціонів великої приватизації, яку зупинили через пандемію коронавірусу.

Урядовий законопроєкт підтримали 257 нардепів.

За результатами голосування правки, на яких наполягали автори, не були підтримані, заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«Великій приватизації — бути! Щойно Верховна Рада зняла заборону з проведення аукціонів великої приватизації, яка тривала майже рік.

Лише спільними зусиллями президента, Верховної Ради, Кабміну і Фонду держмайна ми зможемо побороти цю шалену корупцію, залучити інвестиції та створити нові робочі місця. Що таке велика приватизація? Це об’єкти, у яких сконцентрована величезна корупція, які нестратегічні, які Фонд

держмайна вже підготував до аукціонів», — заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

«У цьому році ми можемо принести 12 млрд грн до бюджету, створити нові робочі місця і базу для оподаткування», — додав він.

Читайте також в «Терміналі», Турецька компанія Aksoy Ventures, яка поєднує діяльність у генерації електроенергії, дистрибуції палива та промисловому будівництві, зацікавлена в приватизації українських енергетичних підприємств та реалізації інфраструктурних об’єктів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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