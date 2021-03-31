ПАТ «Укртатнафта» отримало минулого тижня внутрішній документ АМКУ під назвою «Основні тези проєкту рішення», з якого відомо, що «Проєкт розміру штрафних санкцій до Укртатнафти – 2,6 млрд. грн.»

Про це повідомила пресслужба Укртатнафти.

Документи було направлено разом з відповідною заявою до Офісу Генеральної прокуратури України та НАБУ 29 березня 2021 року. ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що оскаржить рішення АМКУ в суді.

У пресслужбі компаніїї також заявили, що Укртатнафта не змінюватиме виробничих планів і надалі буде постачати нафтопродукти на український ринок, забезпечуючи стабільність і оптимальні ціни.

«Термінал» писав, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що припинення постачання російських нафтопродуктів з 01.04.2021 року, про що наголосила група компаній-імпортерів, не викличе дефіциту та росту цін на ринку України.

