2021-04-01: Світові ціни на нафту знову у корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 63,54 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,94%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,56 долара за барель, додавши 0,68%.

Ціни на нафту змінювалися в четвер, компенсуючи частину втрат попередньої сесії на очікуваннях, що зустріч ОПЕК і її союзників пізніше в четвер призведе до обмеження обсягів виробництва у зв’язку з новою хвилею захворюваності COVID-19 в деяких регіонах, пише Reuters.

Нафтові ціни зростають після зниження напередодні на тлі деякого ослаблення оптимізму щодо перспектив попиту.

У центрі уваги ринку — засідання міністрів країн ОПЕК +, на якому будуть обговорюватися травневі квоти на видобуток нафти, пише «Investing.com».

Засідання міністерського комітету ОПЕК +, що проходило в середу, завершилося без прийняття будь-яких рекомендацій. Джерело в одній з делегацій повідомило, що всі рішення будуть ухвалюватися міністрами в четвер.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, який виступав на зустрічі комітету ОПЕК + в середу, зазначив, що, всупереч позитивним факторам, в тому числі масову вакцинацію від COVID-19 у світі, а також бюджетні стимули, економічне середовище залишається «проблемної, складною і невизначеною «.