2021-04-01: Світові ціни на нафту знову у корекції

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-01: Світові ціни на нафту знову у корекції

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок зранку під час торгів впали в ціні до 63,54 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,94%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,56 долара за барель, додавши 0,68%.

Ціни на нафту змінювалися в четвер, компенсуючи частину втрат попередньої сесії на очікуваннях, що зустріч ОПЕК і її союзників пізніше в четвер призведе до обмеження обсягів виробництва у зв’язку з новою хвилею захворюваності COVID-19 в деяких регіонах, пише Reuters.

Нафтові ціни зростають після зниження напередодні на тлі деякого ослаблення оптимізму щодо перспектив попиту.

У центрі уваги ринку — засідання міністрів країн ОПЕК +, на якому будуть обговорюватися травневі квоти на видобуток нафти, пише «Investing.com».

Засідання міністерського комітету ОПЕК +, що проходило в середу, завершилося без прийняття будь-яких рекомендацій. Джерело  в одній з делегацій повідомило, що всі рішення будуть ухвалюватися міністрами в четвер.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркіндо, який виступав на зустрічі комітету ОПЕК + в середу, зазначив, що, всупереч позитивним факторам, в тому числі масову вакцинацію від COVID-19 у світі, а також бюджетні стимули, економічне середовище залишається «проблемної, складною і невизначеною «.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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