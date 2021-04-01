Бюджетні організації з квітня можуть тимчасово укладати договори на поставку е / е 

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: ,

Бюджетні організації з квітня можуть тимчасово укладати договори на поставку е / е 

Бюджетні організації, зокрема, лікарні, які не встигли обрати електропостачальника й у яких завершується термін постачання електричної енергії від постачальника «останньої надії», продовжуватимуть отримувати електроенергію без перебоїв.

Про це пише пресслужба уряду.

«Кабінет Міністрів розширив перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню,  локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з Законом «Про ринок електричної енергії» універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів потужністю до 50 кВт, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт до 31 грудня 2020 року. Таким чином, з 01 січня 2021 року право на отримання універсальної послуги мають побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт.

Тож споживачам, які мають тимчасове право на отримання універсальної послуги, повинні були обрати електропостачальника за вільними цінами і укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. Вони мали це зробити до 31 грудня 2020 року. У зв’язку з необранням споживачами завчасно електропостачальника за вільними цінами, постачання електричної енергії на їх об’єкти здійснюється на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу.

Таким чином, наразі постачання електроенергії біля 4000 бюджетним організаціям відбувається відповідно до договору про постачання електроенергії постачальником «останньої надії», термін якого закінчується 1 квітня 2021 року.

Читайте в «Терміналі», тариф на електроенергію для населення з квітня, швидше за все, залишиться на рівні 1,68 грн/кВт-год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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