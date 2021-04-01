Бюджетні організації з квітня можуть тимчасово укладати договори на поставку е / е 

Бюджетні організації, зокрема, лікарні, які не встигли обрати електропостачальника й у яких завершується термін постачання електричної енергії від постачальника «останньої надії», продовжуватимуть отримувати електроенергію без перебоїв.

Про це пише пресслужба уряду.

«Кабінет Міністрів розширив перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з Законом «Про ринок електричної енергії» універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів потужністю до 50 кВт, надаються постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт до 31 грудня 2020 року. Таким чином, з 01 січня 2021 року право на отримання універсальної послуги мають побутові споживачі та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт.

Тож споживачам, які мають тимчасове право на отримання універсальної послуги, повинні були обрати електропостачальника за вільними цінами і укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу. Вони мали це зробити до 31 грудня 2020 року. У зв’язку з необранням споживачами завчасно електропостачальника за вільними цінами, постачання електричної енергії на їх об’єкти здійснюється на підставі договірних відносин з постачальником «останньої надії» протягом періоду, що не перевищує 90 днів від дати припинення строкового права на універсальну послугу.

Таким чином, наразі постачання електроенергії біля 4000 бюджетним організаціям відбувається відповідно до договору про постачання електроенергії постачальником «останньої надії», термін якого закінчується 1 квітня 2021 року.

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