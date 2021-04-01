Fitch підтвердила рейтинг Нафтогазу на рівні «В» зі стабільним прогнозом

Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила довгостроковий рейтинг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Нафтогаз) на рівні «В» зі стабільним прогнозом.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Рейтинг дорівнює суверенному рейтингу України (В/позитивний). Серед інших ключових факторів рейтингу Fitch зазначає стратегічне значення Нафтогазу як найбільшої в Україні компанії з видобування, продажу та постачання природного газу; нестабільне регуляторне середовище, зокрема, в очікуванні повного скасування режиму ПСО; інші зміни нормативних актів, валютні ризики, значні плани капіталовкладень та трансформацію бізнес-профілю.

Минулого місяця Група Нафтогаз представила свою нову корпоративну стратегію-2025. До 2025 року Група планує розкрити потенціал енергетичних ринків країни та створити платформу для постачання послуг споживачам. Документ передбачає майбутнє Нафтогазу на основі трьох бізнес-платформ: «Газовий бізнес», «B2C/Послуги» та «Низьковуглецеві бізнеси» з метою досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Читайте в «Терміналі», AT «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розіслало листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021 року для об’єктів ОКП Донецьктеплокомуненерго» та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у зв’язку із заборгованістю.