Fitch підтвердила рейтинг Нафтогазу на рівні «В» зі стабільним прогнозом

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: , ,

Fitch підтвердила рейтинг Нафтогазу на рівні «В» зі стабільним прогнозом

Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила довгостроковий рейтинг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Нафтогаз) на рівні «В» зі стабільним прогнозом.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

Рейтинг дорівнює суверенному рейтингу України (В/позитивний). Серед інших ключових факторів рейтингу Fitch зазначає стратегічне значення Нафтогазу як найбільшої в Україні компанії з видобування, продажу та постачання природного газу; нестабільне регуляторне середовище, зокрема, в очікуванні повного скасування режиму ПСО; інші зміни нормативних актів, валютні ризики, значні плани капіталовкладень та трансформацію бізнес-профілю.

Минулого місяця Група Нафтогаз представила свою нову корпоративну стратегію-2025. До 2025 року Група планує розкрити потенціал енергетичних ринків країни та створити платформу для постачання послуг споживачам. Документ передбачає майбутнє Нафтогазу на основі трьох бізнес-платформ: «Газовий бізнес», «B2C/Послуги» та «Низьковуглецеві бізнеси» з метою досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.

Читайте в «Терміналі», AT «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розіслало листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021 року для об’єктів ОКП Донецьктеплокомуненерго» та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у зв’язку із заборгованістю.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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