Голікова: Оголошено конкурс на нового члена НКРЕКП

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: ,

Голікова: Оголошено конкурс на нового члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг, оголосила конкурс на добір нового члена Регулятора.

За оголошення нового конкурсу, проголосовувало 3 з 4 членів конкурсної комісії, повідомила  у Фейсбук  секретар комісії Світлана Голікова.

«Оголошується проведення конкурсу на зайняття 1 посади члена НКРЕКП. Особи які бажають взяти участь у конкурсі подають документи що визначенні відповідним порядком… з 1 квітня по 17 травня включно», – написала вона.

Як повідомлялось раніше, Кабінет міністрів протокольним рішенням засідання від 28 жовтня 2020 року відхилив пропозицію конкурсної комісії щодо кандидатів на цю посаду Руслана Машляковського, ексчлена НКРЕКП, і Костянтина Ущаповського, ексглаву НЕК«Укренерго».

Раніше «Термінал» писав, окружний адміністративний суд міста Києва за позовом ТОВ «Техноінвест» зобов’язав кабінет міністрів розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів регулятора (НКРЕКП).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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