Голікова: Оголошено конкурс на нового члена НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг, оголосила конкурс на добір нового члена Регулятора.

За оголошення нового конкурсу, проголосовувало 3 з 4 членів конкурсної комісії, повідомила у Фейсбук секретар комісії Світлана Голікова.

«Оголошується проведення конкурсу на зайняття 1 посади члена НКРЕКП. Особи які бажають взяти участь у конкурсі подають документи що визначенні відповідним порядком… з 1 квітня по 17 травня включно», – написала вона.

Як повідомлялось раніше, Кабінет міністрів протокольним рішенням засідання від 28 жовтня 2020 року відхилив пропозицію конкурсної комісії щодо кандидатів на цю посаду Руслана Машляковського, ексчлена НКРЕКП, і Костянтина Ущаповського, ексглаву НЕК«Укренерго».

Раніше «Термінал» писав, окружний адміністративний суд міста Києва за позовом ТОВ «Техноінвест» зобов’язав кабінет міністрів розглянути питання перебування на посаді чотирьох членів регулятора (НКРЕКП).