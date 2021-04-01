Нафтогаз розіслав листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021

AT «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розіслало листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021 року для об’єктів ОКП Донецьктеплокомуненерго» та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у зв’язку із заборгованістю.



Копії відповідних листів оприлюднило ПАТ «Донецькоблгаз».

«29.03. 2021 р. ПАТ «Донецькоблгаз» отримало від Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання з 01.04. 2021 р. для об’єктів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» від 26.03. 2021 р. № 23/3-387-21 та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» від 26.03. 2021 р. № 23/3-393-21″, — йдеться в повідомленні.

У листах зазначається, що відповідно до вимог Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, затвердженого постановою Кабміну від 19.10.2018 №867 постачання природного газу виробникам теплової енергії здійснюється у разі виконання умов, визначених 11 пунктом Положення.

«У зв’язку за тим, що ваше підприємство не виконує жодної з вимог пункту 11 Положення щодо розрахунків, Компанія не має правових підстав для постачання природного газу (включення вашого підприємства в реєстр споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС) у квітні 2021 року», — йдеться в листах.

Читайте в «Терміналі», у березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становитиме 6,28 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами).