Нафтогаз розіслав листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: , , ,

Нафтогаз розіслав листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021

AT «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розіслало листи про обмеження газопостачання з 1 квітня 2021 року для об’єктів ОКП Донецьктеплокомуненерго» та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» у зв’язку із заборгованістю.

Копії відповідних листів оприлюднило ПАТ «Донецькоблгаз».

«29.03. 2021 р. ПАТ «Донецькоблгаз» отримало від Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання з 01.04. 2021 р. для об’єктів ОКП «Донецьктеплокомуненерго» від 26.03. 2021 р. № 23/3-387-21 та ТОВ «Краматорськтеплоенерго» від 26.03. 2021 р. № 23/3-393-21″, — йдеться в повідомленні.

У листах зазначається, що відповідно до вимог Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку, затвердженого постановою Кабміну від 19.10.2018 №867 постачання природного газу виробникам теплової енергії здійснюється у разі виконання умов, визначених 11 пунктом Положення.

«У зв’язку за тим, що ваше підприємство не виконує жодної з вимог пункту 11 Положення щодо розрахунків, Компанія не має правових підстав для постачання природного газу (включення вашого підприємства в реєстр споживачів постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС) у квітні 2021 року», — йдеться в листах.

Читайте в «Терміналі», у березні 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків, становитиме 6,28 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними й розподільними трубопроводами).

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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