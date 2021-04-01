Німецькі екологічні організації отримали відмову щодо ПП-2 від вітчизняного регулятора

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: , ,

Німецькі екологічні організації отримали відмову щодо ПП-2 від вітчизняного регулятора

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) відхилило скаргу екологічних організацій щодо дозволу на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2″.

Як повідомляє «Європейська правда», відповідна заява розміщена на сайті відомства.

Нагадаємо, у січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2″.

У зв’язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинялася.

«Після оцінки наведених застережень та повторного аналізу комплексного впливу на довкілля,  виданий дозвіл залишається дійсним…. Результати показують, що проєкт не буде мати значних наслідків для морського середовища та птахів у заповіднику «Померанська затока», — зазначаться у повідомленні.

Регулятор у своєму рішенні пояснює, що будівельні роботи проходитимуть у зоні, яка зачіпає лише край заповідника, що не має великого значення для зазначених видів птахів, та що у цій зоні вже спостерігається інтенсивне судноплавство.

Читайте в «Терміналі», Віцепрезидент Європейської комісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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