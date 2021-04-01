Німецькі екологічні організації отримали відмову щодо ПП-2 від вітчизняного регулятора

Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) відхилило скаргу екологічних організацій щодо дозволу на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2″.

Як повідомляє «Європейська правда», відповідна заява розміщена на сайті відомства.

Нагадаємо, у січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2″.

У зв’язку з цим дія дозволу на ведення робіт в німецьких територіальних водах тимчасово призупинялася.

«Після оцінки наведених застережень та повторного аналізу комплексного впливу на довкілля, виданий дозвіл залишається дійсним…. Результати показують, що проєкт не буде мати значних наслідків для морського середовища та птахів у заповіднику «Померанська затока», — зазначаться у повідомленні.

Регулятор у своєму рішенні пояснює, що будівельні роботи проходитимуть у зоні, яка зачіпає лише край заповідника, що не має великого значення для зазначених видів птахів, та що у цій зоні вже спостерігається інтенсивне судноплавство.

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