Німецький трубопровід Eugal вийшов на повну потужність

Трубопровід в Німеччині Eugal, який повинен буде в майбутньому приймати газ з «Північного потоку 2″, досяг повної потужності прокачування, введена друга нитка трубопроводу, повідомила компанія-оператор Gascade.
Передає Прайм.
Перша нитка Eugal потужністю 30,9 мільярда кубометрів газу на рік почала роботу 1 січня 2020 року, вона тимчасово транспортує частину газу, що надходить по першому російсько-німецькому газопроводу «Північний потік». Другу нитку планувалося ввести в експлуатацію 1 січня, але термін був перенесений на 1 квітня.
«Після трохи більше двох з половиною років будівництва європейський газовий трубопровідний вузол Eugal досяг повної транспортної потужності з двома трубопроводами і насосною станцією. Перша нитка транспортувала газ з 1 січня 2020 року. Друга нитка і насосна станція введені в експлуатацію сьогодні, і вони розширили потужність транспортування до 55 мільярдів кубометрів природного газу на рік», — йдеться в повідомленні.
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