Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: ,

Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів

Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління технологічною інформацією для контролю стану газотранспортної системи  на базі системи ITT-PIMS.

Повідомляє ОГТСУ.

Це дозволить побудувати єдину систему паспортизації, оцінки, прогнозування і контролю безпечної експлуатації основного і допоміжного обладнання ГТС. Це черговий крок компанії щодо реалізації ініціатив з діджиталізації процесів у межах корпоративної стратегії.

Партнером ОГТСУ в цьому проекті виступає «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України. Його фахівці допоможуть компанії у впровадженні програмного продукту «Інформаційно-аналітична система по управлінню технічним станом та цілісністю об’єктів трубопровідно-транспортних мереж «ITT-PIMS». Цей програмний комплекс пропонує інформаційну систему управління процесами PIMS (англ. Pipeline Integrity Management Systems) для систем транспортування газу.

Програмний продукт дозволить впровадити комплексну оцінку технічного стану та безпеки функціонування магістральних газопроводів, визначити технічний стан інфраструктури, проводити оцінку ризиків, розробляти плани їх профілактики та зменшення. Всі роботи планується завершити до кінця поточного року.

Раніше Термінал писав, що швейцарська компанія обстежить труби української ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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