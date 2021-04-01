Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління цілісністю магістральних газопроводів

Оператор ГТС України впроваджує цифрову систему управління технологічною інформацією для контролю стану газотранспортної системи на базі системи ITT-PIMS.

Повідомляє ОГТСУ.

Це дозволить побудувати єдину систему паспортизації, оцінки, прогнозування і контролю безпечної експлуатації основного і допоміжного обладнання ГТС. Це черговий крок компанії щодо реалізації ініціатив з діджиталізації процесів у межах корпоративної стратегії.

Партнером ОГТСУ в цьому проекті виступає «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України. Його фахівці допоможуть компанії у впровадженні програмного продукту «Інформаційно-аналітична система по управлінню технічним станом та цілісністю об’єктів трубопровідно-транспортних мереж «ITT-PIMS». Цей програмний комплекс пропонує інформаційну систему управління процесами PIMS (англ. Pipeline Integrity Management Systems) для систем транспортування газу.

Програмний продукт дозволить впровадити комплексну оцінку технічного стану та безпеки функціонування магістральних газопроводів, визначити технічний стан інфраструктури, проводити оцінку ризиків, розробляти плани їх профілактики та зменшення. Всі роботи планується завершити до кінця поточного року.

Раніше Термінал писав, що швейцарська компанія обстежить труби української ГТС.