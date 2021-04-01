Першого квітня роздрібна ціна бензину А-95 євро збільшилася на 50 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 1 квітня 2021 р відзначалося значне коливання роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС виросла на 1.17% (32.0 коп / л) до 27.93 грн / л, бензину А-95 євро — зросла на 1.81% (53.0 коп / л) до 29.80 грн / л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.38% (11.0 коп / л) до 28.59 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 01 квітня 2021 подорожчав на 0.53% (8.0 коп / л) до 15.64 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 52.5%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.93
|18.50
|1.17
|1.31
|Бензин А-95 євро
|29.80
|20.20
|1.81
|1.98
|Дизельне пальне
|28.59
|18.00
|0.38
|0.54
|СПБТ
|15.64
|11.15
|0.53
|0.68
Довідково:
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