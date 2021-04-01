Першого квітня роздрібна ціна бензину А-95 євро збільшилася на 50 коп

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

Першого квітня роздрібна ціна бензину А-95 євро збільшилася на 50 коп

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 1 квітня 2021 р відзначалося  значне коливання  роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.

За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС виросла на 1.17% (32.0 коп / л) до 27.93 грн / л, бензину А-95 євро — зросла на 1.81% (53.0 коп / л) до 29.80 грн / л. Дизельне пальне євро подорожчало на 0.38% (11.0 коп / л) до 28.59 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 01 квітня 2021 подорожчав на 0.53% (8.0 коп / л) до 15.64 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 52.5%.

Вид пального серед., грн/л мін., грн/л доба, % тиждень, %
Бензин А-92 євро 27.93 18.50 1.17 1.31
Бензин А-95 євро 29.80 20.20 1.81 1.98
Дизельне пальне 28.59 18.00 0.38 0.54
СПБТ 15.64 11.15 0.53 0.68

Довідково:

Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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