Вітренко в 2020 році отримав 288,3 млн грн доходу

Голова Міненерго Юрій Вітренко задекларував 288,32 млн грн доходу у 2020 році.

Згідно з його оприлюдненою декларацією про майно і доходи, основна сума отримана від НАК «Нафтогаз України», як заробітна плата в розмірі 284,63 млн грн, пише Енергореформа.

У грудні 2020 року під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради Вітренко відзначав, що премія за перемогу над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі за документами належить до заробітної плати, і він отримав замість неї облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

В оприлюдненій 31 березня 2021 року декларації вказано, що Вітренко має 148,421 тис. ОВДП номіналом 1 тис. Грн кожна, отриманих ним 17 грудня 2020 року.

Крім того, «Нафтогаз» виплатив своїм екстопменеджеру рівно 1 млн грн, який значиться в декларації, як «інше додаткове благо».

Виплати від ПАТ «Укрнафта», наглядову раду якого Вітренко очолював, склали 1,407 млн грн.

За роботу в останній декаді грудня 2020 року в якості глави Міненерго він отримав 15,759 тис. Грн, а зарплата в належній йому фірмі «Ейвайей Капітал» склала 41,749 тис. грн.

«Термінал» писав, Печерський райсуд 10 березня проведе підготовче засідання з розгляду позову виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренко до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заробітної плати. Відповідну ухвалу у справі №757/7165/20-ц суд прийняв 14 лютого, відкривши провадження у справі. Раніше Вітренко повідомляв, що подав позов до Печерського суду Києва у зв’язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над АТ «Газпром».