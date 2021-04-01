Вітренко в 2020 році отримав 288,3 млн грн доходу

Обновлено: Апрель 01, 2021. Тэги: ,

Вітренко в 2020 році отримав 288,3 млн грн доходу

Голова Міненерго Юрій Вітренко задекларував 288,32 млн грн доходу у 2020 році.

Згідно з його оприлюдненою декларацією про майно і доходи, основна сума отримана від НАК «Нафтогаз України», як заробітна плата в розмірі 284,63 млн грн, пише Енергореформа.

У грудні 2020 року під час засідання енергетичного комітету Верховної Ради Вітренко відзначав, що премія за перемогу над «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі за документами належить до заробітної плати, і він отримав замість неї облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

В оприлюдненій 31 березня 2021 року декларації вказано, що Вітренко має 148,421 тис. ОВДП номіналом 1 тис. Грн кожна, отриманих ним 17 грудня 2020 року.

Крім того, «Нафтогаз» виплатив своїм екстопменеджеру рівно 1 млн грн, який значиться в декларації, як «інше додаткове благо».

Виплати від ПАТ «Укрнафта», наглядову раду якого Вітренко очолював, склали 1,407 млн грн.

За роботу в останній декаді грудня 2020 року в якості глави Міненерго він отримав 15,759 тис. Грн, а зарплата в належній йому фірмі «Ейвайей Капітал» склала 41,749 тис. грн.

«Термінал» писав, Печерський райсуд 10 березня проведе підготовче засідання з розгляду позову виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренко до НАК «Нафтогаз України» про стягнення заробітної плати. Відповідну ухвалу у справі №757/7165/20-ц суд прийняв 14 лютого, відкривши провадження у справі. Раніше Вітренко повідомляв, що подав позов до Печерського суду Києва у зв’язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над АТ «Газпром».

Автор:

(Всего статей: 9971)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: