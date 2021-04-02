2021-04-02: Ціни на нафту в корекції на тлі даних про домовленості ОПЕК+

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-02: Ціни на нафту в корекції на тлі даних про домовленості ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п’ятницю зранку під час торгів змінилися в ціні до 64,86 долара за барель.

Про це пише УНН  з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:58, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 3,38%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 61,45 долара за барель, додавши 3,87%.

Напередодні ОПЕК+ досягла попередньої домовленості про поступове послаблення скорочень видобутку з травня, пише Reuters з посиланням на два джерела.

За словами джерел, група все ще обговорює точні цифри. Два джерела раніше повідомили, що ОПЕК+ розглядає можливість збільшення видобутку на 350 тис. барелів на день в травні, 350 тис. барелів на добу в червні і 400 тис. барелів на добу в липні.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI зросли в ході азійської сесії в п’ятницю, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в травні торгуються за ціною 61,30 дол. за барель, на момент написання даного коментаря піднявшись на 3,62%. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 58,32 дол.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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