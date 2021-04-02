Держенергоефективності та Українська воднева рада співпрацюватимуть для розвитку водневої енергетики

У рамках Меморандуму сторони домовилися разом працювати над виявленням та зняттям бар’єрів щодо впровадження водневих технологій в Україні, розвиток партнерства у сфері водневих технологій між Україною, країнами Європейського Союзу, США та іншими країнами світу.

Про це пише пресслужба Держенергоефективності.

«Україна розглядається Євросоюзом як один із стратегічних партнерів у розвитку водневої енергетики. З огляду на наш потенціал ми маємо всі шанси інтегруватися у водневі плани Європи. Завдання – створити умови для ефективного функціонування цього ринку. Тому вже із Міненерго та UNECE досліджено шляхи розвитку цієї сфери і ведеться робота над Стратегією розвитку водневої енергетики в Україні до 2050 року», — йдеться у повідомленні.

Сторони дійшли згоди, що об’єднання зусиль різних сторін – влади, бізнесу, асоціацій, експертів – важлива складова для ефективного розвитку водневої енергетики за кращими світовими практиками.

«Термінал» писав, «Регіональна газова компанія» (РГК) спільно із Інститутом газу НАНУ приступили до випробувань різних сумішей водню на побутових газових приладах на спецполігоні в Житомирській області.