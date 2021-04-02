Держенергоефективності та Українська воднева рада співпрацюватимуть для розвитку водневої енергетики

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , ,

Держенергоефективності та Українська воднева рада співпрацюватимуть для розвитку водневої енергетики

У рамках Меморандуму сторони домовилися разом працювати над виявленням та зняттям бар’єрів щодо впровадження водневих технологій в Україні, розвиток партнерства у сфері водневих технологій між Україною, країнами Європейського Союзу, США та іншими країнами світу.

Про це пише пресслужба Держенергоефективності.

«Україна розглядається Євросоюзом як один із стратегічних партнерів у розвитку водневої енергетики. З огляду на наш потенціал ми маємо всі шанси інтегруватися у водневі плани Європи. Завдання – створити умови для ефективного функціонування цього ринку. Тому вже із Міненерго та UNECE досліджено шляхи розвитку цієї сфери і ведеться робота над Стратегією розвитку водневої енергетики в Україні до 2050 року», — йдеться у повідомленні.

Сторони дійшли згоди, що об’єднання зусиль різних сторін – влади, бізнесу, асоціацій, експертів – важлива складова для ефективного розвитку водневої енергетики за кращими світовими практиками.

«Термінал» писав, «Регіональна газова компанія» (РГК) спільно із Інститутом газу НАНУ приступили до випробувань різних сумішей водню на побутових газових приладах на спецполігоні в Житомирській області.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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