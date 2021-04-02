Енергоблок Хмельницької АЕС зупинять на ремонт в кінці квітня

Енергоблок №1 Хмельницької атомної електростанції (АЕС) готують до планово-попереджувального ремонту з 28 квітня.
Про це повідомляє пресслужба Хмельницької АЕС.
Зараз енергоблок №1 Хмельницької атомної електростанції (АЕС) працює на зниженому рівні потужності.
Ремонтні роботи необхідно провести для забезпечення балансу генерації на АЕС України.
Під час планово-попереджувального ремонту проведуть капітальний
ремонт реактора, включаючи повне вивантаження активної зони, експлуатаційний контроль металу і технічне посвідчення корпусу реактора. Також запланований капітальний ремонт циліндра високого тиску і одного з циліндрів низького тиску турбоагрегата.
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