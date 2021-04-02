Франція дискутує з Німеччиною в питаннях «Північного потоку-2″

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , ,

Франція дискутує з Німеччиною в питаннях «Північного потоку-2″

Франція веде дискусії з Німеччиною для зближення позицій з питання трубопроводу «Північний потік-2″.

Про це заявив держсекретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон в ефірі каналу BFM TV, пише УНІАН.

За його словами, зараз країни дотримуються різних позицій.

«Наші підходи не збігаються. Але ми ведемо дискусії для їх зближення», — сказав Бон.

У лютому 2021 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що координує підходи щодо «Північного потоку-2″ з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

У січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік — 2″. У зв’язку з цим дію дозволу на ведення робіт у німецьких територіальних водах тимчасово було призупинено.

Читайте в «Терміналі», Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) відхилило скаргу екологічних організацій щодо дозволу на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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