Франція дискутує з Німеччиною в питаннях «Північного потоку-2″

Франція веде дискусії з Німеччиною для зближення позицій з питання трубопроводу «Північний потік-2″.

Про це заявив держсекретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон в ефірі каналу BFM TV, пише УНІАН.

За його словами, зараз країни дотримуються різних позицій.

«Наші підходи не збігаються. Але ми ведемо дискусії для їх зближення», — сказав Бон.

У лютому 2021 року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що координує підходи щодо «Північного потоку-2″ з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

У січні 2021 року німецькі природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe (DUH) і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) опротестували видачу дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік — 2″. У зв’язку з цим дію дозволу на ведення робіт у німецьких територіальних водах тимчасово було призупинено.

Читайте в «Терміналі», Федеральне відомство із судноплавства та гідрографії (BSH) відхилило скаргу екологічних організацій щодо дозволу на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2″.