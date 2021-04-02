ГарПок сплатив ВДЕ 3,15 млрд грн в березні, а з початку року майже 17 млрд грн

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , ,

ГарПок сплатив ВДЕ 3,15 млрд грн в березні, а з початку року майже 17 млрд грн

ДП «Гарантований покупець» («ГарПок») 31 березня оплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 3,15 млрд грн, в тому числі 1,5 млрд грн – за е/е, вироблену в квітні минулого року і 1,65 млрд гривень в лютому-березні 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ДП.

Згідно з повідомленням, із загальної суми 1,65 млрд грн розрахунків за 2021 рік ВДЕ-генерації було перераховано за лютий 822,6 млн грн, за березень – 825 млн грн.

При цьому на оплату е/е за квітень 2020 року «направлено кошти, які« ГарПок »отримав від ПрАТ« НЕК «Укренерго» як погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» перерахувало постачальникам універсальних послуг (ПУП) 360 млн грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за лютий 2021 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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