ГарПок сплатив ВДЕ 3,15 млрд грн в березні, а з початку року майже 17 млрд грн

ДП «Гарантований покупець» («ГарПок») 31 березня оплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) 3,15 млрд грн, в тому числі 1,5 млрд грн – за е/е, вироблену в квітні минулого року і 1,65 млрд гривень в лютому-березні 2021 року.

Про це повідомила пресслужба ДП.

Згідно з повідомленням, із загальної суми 1,65 млрд грн розрахунків за 2021 рік ВДЕ-генерації було перераховано за лютий 822,6 млн грн, за березень – 825 млн грн.

При цьому на оплату е/е за квітень 2020 року «направлено кошти, які« ГарПок »отримав від ПрАТ« НЕК «Укренерго» як погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» перерахувало постачальникам універсальних послуг (ПУП) 360 млн грн за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів за лютий 2021 року.