Названо конкретні суми штрафів, накладених АМКУ на компанії по справі АВІАС

Обновлено: Апрель 02, 2021. Тэги: , , ,

Названо конкретні суми штрафів, накладених АМКУ на компанії по справі АВІАС

«Внесу трохи конкретики щодо рішення АМКУ у справі проекту «АВІАС».

Повідомила у Facebook Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.

Отже, найбільші штрафи отримали такі відповідачі:
  • ПАТ «ТФП НК «УКРТАТНАФТА» — 2 297 512 867 грн
  • ПАТ «УКРНАФТА» — 2 368 987 867 грн
  • ТОВ «ХЕШТ» — 2 650 118 грн
  • ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» — 2 530 791 грн
  • ТОВ «ЕНСІС» — 1 161 174 грн
  • ТОВ «ВЕРАНЖ» — 1 035 648 грн.

«До слова, 4,7 млрд грн – це, поки що, рекорд для 2021 року і найбільший штраф в історії АМКУ на ринку автомобільного пального! Ми доклали колосальних зусиль, аби дійти до Верховного Суду, завершити розслідування та, врешті, прийняти рішення!», — написала Піщанська.

Раніше Термінал писав, що АМКУ ухвалив рішення щодо антиконкурентних дій на ринку пального.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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