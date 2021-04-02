Названо конкретні суми штрафів, накладених АМКУ на компанії по справі АВІАС

«Внесу трохи конкретики щодо рішення АМКУ у справі проекту «АВІАС».
Повідомила у Facebook Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.
- ПАТ «ТФП НК «УКРТАТНАФТА» — 2 297 512 867 грн
- ПАТ «УКРНАФТА» — 2 368 987 867 грн
- ТОВ «ХЕШТ» — 2 650 118 грн
- ДП «Фірма «УКРТАТНАФТАСЕРВІС» — 2 530 791 грн
- ТОВ «ЕНСІС» — 1 161 174 грн
- ТОВ «ВЕРАНЖ» — 1 035 648 грн.
«До слова, 4,7 млрд грн – це, поки що, рекорд для 2021 року і найбільший штраф в історії АМКУ на ринку автомобільного пального! Ми доклали колосальних зусиль, аби дійти до Верховного Суду, завершити розслідування та, врешті, прийняти рішення!», — написала Піщанська.
Раніше Термінал писав, що АМКУ ухвалив рішення щодо антиконкурентних дій на ринку пального.