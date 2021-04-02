Україні необхідно 5% ВВП щорічно для енергетичного переходу 2050р — Зайченко

Україні необхідно більше €200 млрд для енергетичного переходу, або 5% ВВП щорічно до 2050р.
Про це повідомив Віталій Зайченко, директор з управління ОЕС України, головний диспетчер НЕК «Укренерго» під час онлайн-конференції Energy Club.
«Оцінка вартості зеленого переходу в Україні, мінімальна цифра яку можна озвучити – більше 200 млрд євро на період до 2050р, відповідно до тих планів, що розроблялись по Grean Deal. Це, мабуть, непідйомна цифра для економіки України, більше 5% ВВП треба щорічно буде виділяти на цю ціль», — сказав головний диспетчер.
«Термінал» писав, НКРЕКП схвалила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2021 рік в обсязі 4,33 млрд грн. Зокрема, 3,23 млрд грн (75% коштів) будуть спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію мереж, а 1,1 млрд грн (25%) – у нове будівництво.