Виробники електроенергії з ВДЕ незадоволені ходом виконання меморандуму з Урядом

За умовами Меморандуму, виробники ВДЕ мали отримати оплату 40% заборгованості або 8,96 млрд грн у 4 кварталі 2020 року. Решта 60% заборгованості має бути сплачена рівними частинами протягом 2021 року по 15% або по 3,36 млрд грн щоквартально. Таким чином, станом на 31 березня виробники ВДЕ мали отримати 12,32 млрд грн або 55% заборгованості.

Повідомляє Українська асоціація відновлювальної енергетики.

Для забезпечення виконання Меморандуму та погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ, накопиченої станом на серпень 2020 року, оператору системи передачі НЕК «Укренерго» були надані державні гарантії під отримання кредитів у трьох державних банках: Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Разом з тим, 16 січня 2021 НКРЕКП було видано “настанову” для ДП “Гарантований покупець” використати кошти, отримані від НЕК “Укренерго”, не для розрахунків виключно із виробниками ВДЕ як передбачалося при наданні державних гарантій НЕК “Укренерго”, а розподілити їх із ДП “НАЕК “Енергоатом” в пропорції 50%/50%.

4 лютого 2021 року ДП “Гарантований покупець” розпочало погашення заборгованості за електроенергію 2020 року. Виробники ВДЕ, як і ДП “НАЕК “Енергоатом”, у 1 кварталі 2021 року отримали 4,63 млрд грн. Таким чином, фактичний рівень погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ складає 37,6% від обіцяного.

Але 37,6% оплати заборгованості отримали не всі виробники ВДЕ: ДП “Гарантований покупець” не визнає борги перед тими виробниками ВДЕ, які звернулися до суду щодо стягнення заборгованості, пені та штрафів згідно з наявними Договорами.

Щодо поточних розрахунків наголошується, що станом на 1 квітня 2021 року рівень розрахунків за жодний із місяців поточного року не сягнув 100%. Цього і не могло відбутися, оскільки тариф на послуги з передачі електроенергії не включає в повному обсязі витрати на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Така ситуація склалася через норму Закону 810-ІХ якою встановлено, що не менше 20% коштів для розрахунків із ВДЕ мають бути передбачені у держбюджеті. Але в держбюджеті на 2021 рік таких видатків не передбачено, а НКРЕКП в свою чергу, не помітивши цього, зменшила витрати НЕК “Укренерго” на відповідну прогнозну суму (11,35 млрд грн), в черговий раз встановивши тариф на послугу з передачі електроенергії на економічно необгрунтованому рівні.

Крім того, з умовами Меморандуму, державні органи влади не мають допускати погіршення умов провадження господарської діяльності виробниками ВДЕ. Разом з тим, незважаючи на виконання виробниками ВДЕ умови збільшення розміру частки відповідальності за небаланси ДП “Гарантований покупець”, спричинені відхиленням прогнозних показників виробітку електричної енергії від фактичних, на початку року НКРЕКП змінило підхід до розрахунку небелансів. Згідно з новою формулою, виробники несуть фінансову відповідальність не лише за свої похибки в прогнозуванні виробітку електричної енергії, але й за торгові небаланси ДП “Гарантований покупець”, на що не впливають виробники, але що значно збільшує їх витрати на таку послугу.

Також, Меморандумом закріплено положення, згідно з яким Державні органи України визначать та затвердять річні квоти підтримки протягом двох місяців з дня набрання чинності Законом про домовленості, а також забезпечать проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки до кінця 2020 року. Проте останні заяви в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка свідчать про те, що аукціони взагалі не будуть проводитись. Водночас інших дієвих механізмів стимулювання розвитку ВДЕ не було запропоновано. Аналогічний стан справ і з конкурсними процедурами на будівництво нової (високоманевревої) генеруючої потужності та на виконання заходів з управління попитом, зокрема, стимулювання будівництва систем накопичення енергії.

УАВЕ констатує, що положення Меморандуму Урядом України не виконуються, що фактично призвело до зупинки розвитку галузі відновлюваної енергетики в Україні.

Раніше Термінал писав, що виробники електроенергії з ВДЕ звернулись до президента через борги ГарПока.