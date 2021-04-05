2021-04-05: Ціни на нафту корегуються після рішення ОПЕК+

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у понеділок під час торгів змінилися в ціні до 64,22 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:37, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,99%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 60,88 долара за барель, втративши 0,93%.

Ціни на нафту впали в понеділок, затьмаривши значне зростання, досягнуте на попередній сесії після того, як ОПЕК+ минулого тижня погодилася поступово дещо послабити скорочення видобутку в період з травня по липень, пише Reuters.

Так, Організація країн-експортерів нафти, відома як ОПЕК+, погодилися послабити обмеження видобутку на 350 тис. барелів на добу в травні, ще на 350 тис. барелів на добу в червні й ще на 400 тис. барелів на добу або близько того в липні.

Рішення ОПЕК + були сприйняті ринком як сигнал зростаючого оптимізму щодо перспектив відновлення світової економіки, пише «Investing.com».



Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:22 мск у понеділок становить $ 64,22 за барель, що на $ 0,64 (0,99%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $ 2,12 (3,4%) — до $ 64,86 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу знизилася на $ 0,58 (0,94%) — до $ 60,87 за барель. У четвер вартість цих контрактів виросла на $ 2,29 (3,9%) — до $ 61,45 за барель.