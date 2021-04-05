2021-04-05: На АЗС ціни знизилися найбільше на бензин А-95 євро

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 5 квітня 2021 р відзначалося зниження роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.66% (-18.0 коп / л) до 27.79 грн / л, бензину А-95 євро — на 0.94% (-28.0 коп / л) до 29.57 грн / л.
Дизельне пальне євро не змінилося в ціні, яка становить 28.62 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 05 квітня 2021 в ціні не змінився — 15.75 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53.3%.
|Вид пального
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 євро
|27.79
|18.50
|-0.66
|0.72
|Бензин А-95 євро
|29.57
|20.20
|-0.94
|1.06
|Дизельне пальне
|28.62
|18.00
|0.00
|0.53
|СПБТ
|15.75
|11.15
|0.00
|1.29
Довідково:
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