Через російські порти вже відвантажено понад 220 тис. т білоруських нафтопродуктів

Угода про постачання білоруських нафтопродуктів через російські порти дозволила сформувати новий міжнародний транспортний коридор, через який вже зараз поставлено понад 220 тис.т вантажів. Про це заявив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін на нараді зі своїми заступниками.

Передає БЕЛТА.

«Місяць тому в цьому напрямку почалася активна робота. Через наші морські порти вже відвантажено понад 220 тис.т, Це майже на чверть перевищує заплановані обсяги», — зазначив Михайло Мішустін. За його словами, «утворено вже не просто ланцюжок експортних поставок в рамках Союзної держави, а, по суті, створено новий міжнародний транспортний коридор».

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв уточнив, що за підсумками місяця в порт Усть-Луга було доставлено майже 111 тис.т бензину при плані в 86 тис. т. у Петербурзький нафтовий термінал було направлено для перевалки 96,6 тис. т мазуту замість спочатку запланованих 90 тис. т. також були здійснені поставки 14,6 тис. т газойлю в Усть-Лугу.

Він додав, що в травні-червні запланована відправка близько 360 тис. т нафтопродуктів.

Раніше Термінал писав, що Газпром зменшує транзит через Україну.