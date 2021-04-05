Через російські порти вже відвантажено понад 220 тис. т білоруських нафтопродуктів

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: , ,

Через російські порти вже відвантажено понад 220 тис. т білоруських нафтопродуктів

Угода про постачання білоруських нафтопродуктів через російські порти дозволила сформувати новий міжнародний транспортний коридор, через який вже зараз поставлено понад 220 тис.т вантажів. Про це заявив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін на нараді зі своїми заступниками.

Передає БЕЛТА.

«Місяць тому в цьому напрямку почалася активна робота. Через наші морські порти вже відвантажено понад 220 тис.т, Це майже на чверть перевищує заплановані обсяги», — зазначив Михайло Мішустін. За його словами, «утворено вже не просто ланцюжок експортних поставок в рамках Союзної держави, а, по суті, створено новий міжнародний транспортний коридор».

Міністр транспорту РФ Віталій Савельєв уточнив, що за підсумками місяця в порт Усть-Луга було доставлено майже 111 тис.т бензину при плані в 86 тис. т. у Петербурзький нафтовий термінал було направлено для перевалки 96,6 тис. т мазуту замість спочатку запланованих 90 тис. т. також були здійснені поставки 14,6 тис. т газойлю в Усть-Лугу.

Він додав, що в травні-червні запланована відправка близько 360 тис. т нафтопродуктів.

Раніше Термінал писав, що Газпром зменшує транзит через Україну.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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