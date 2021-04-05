ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу за підсумками 1 кварталу 2021 року

ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Повідомляє ДТЕК Нафтогаз.

Зростання видобутку компанія досягла завдяки введенню в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Мачухському родовищі у другій половині 2020 року, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадженню інноваційних технологій по всьому виробничому ланцюжку.

За весь 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши новий рекорд в історії приватного газовидобутку України.

Раніше Термінал писав, що Уряд взяв стратегію на збільшення власного видобутку газу в Україні.