ОГТСУ: Газпром зменшує транзит через Україну

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ: Газпром зменшує транзит через Україну

Російський “Газпром” поступово зменшує транзит через Україну.

Про це написав у Facebook глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

«Після запуску Турецького Потоку -1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Поток -2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови», — йдеться у повідомленні.

Голова ОГТСУ зазначив, що якщо будуть завершені продовження Турецького Потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит до Угорщини теж через Турецький Потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд м3 транзиту щорічно.
«Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного Потоку -2. Транзит газу Україною — це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України», — написав Макогон.

«Термінал» писав, Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ. Про написав керівник ОГТСУ Сергій Макогон. «Поступово проєкт Транскаспійського газопроводу рухається вперед.Реалізація цього проєкту дозволить поновити постачання середньоазійського газу до Європи. Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ», — написав Макогон.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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