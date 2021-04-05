ОГТСУ: Газпром зменшує транзит через Україну

Російський “Газпром” поступово зменшує транзит через Україну.



Про це написав у Facebook глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

«Після запуску Турецького Потоку -1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Поток -2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови», — йдеться у повідомленні.

Голова ОГТСУ зазначив, що якщо будуть завершені продовження Турецького Потоку через Болгарію і Сербію, то Газпром переведе і транзит до Угорщини теж через Турецький Потік-2. Для України це означає додаткову втрату 10-12 млрд м3 транзиту щорічно.

«Дуже важливо не допустити завершення будівництва Північного Потоку -2. Транзит газу Україною — це не тільки значних дохід, а важливий елемент енергетичної та мілітарної безпеки України», — написав Макогон.

«Термінал» писав, Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ. Про написав керівник ОГТСУ Сергій Макогон. «Поступово проєкт Транскаспійського газопроводу рухається вперед.Реалізація цього проєкту дозволить поновити постачання середньоазійського газу до Європи. Україна і зараз може транзитувати середньоазійський газ від кордонів РФ до ЄС, але Європа має змусити Газпром надати доступ середньоазійським видобувникам до ГТС РФ», — написав Макогон.