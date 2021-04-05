Операції з «митним складом» залишаються заблокованими

Енергетична митниця та Оператор газосховищ шукають шляхи розв’язання проблеми.



Про це пише пресслужба Укртрансгазу.

«Сторони шукають шляхи можливого розв’язання проблеми. Причина – неузгодженість норм закону «Про митний тариф України» № 674-IX від 04.06.2020 р та законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 2553 від 16.12.2019 р», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі УТГ нагадали, що зп № 2553 передбачає перехід на облік газу в одиницях енергії (кВт.год) з 1 травня 2021. Однак поки що цей законопроєкт не прийнято і Оператор газосховищ немає можливості для обліку природного газу в ПСГ в одиницях енергії. А саме цього вимагає Енергетична митниця, керуючись нормами Закону «Про митний тариф України».

На сьогодні в українських ПСГ в режимі «Митний склад» зберігається 5,6 млрд куб. м газу, з яких 5 млрд куб. м газу належать іноземним компаніям.

«Термінал» писав, третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям.