Операції з «митним складом» залишаються заблокованими

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: , , ,

Операції з «митним складом» залишаються заблокованими

Енергетична митниця та Оператор газосховищ шукають шляхи розв’язання проблеми.

Про це пише пресслужба Укртрансгазу.

«Сторони шукають шляхи можливого розв’язання проблеми. Причина – неузгодженість норм закону «Про митний тариф України» № 674-IX від 04.06.2020 р та законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 2553 від 16.12.2019 р», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі УТГ нагадали, що зп № 2553 передбачає перехід на облік газу в одиницях енергії (кВт.год) з 1 травня 2021. Однак поки що цей законопроєкт не прийнято і Оператор газосховищ немає можливості для обліку природного газу в ПСГ в одиницях енергії. А саме цього вимагає Енергетична митниця, керуючись нормами Закону «Про митний тариф України».

На сьогодні в українських ПСГ в режимі «Митний склад» зберігається 5,6 млрд куб. м газу, з яких 5 млрд куб. м газу належать іноземним компаніям.

«Термінал» писав, третина газу в українських газосховищах належить іноземним компаніям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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