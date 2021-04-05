Saudi Aramco збільшить ціни на поставку нафти в Азію

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: ,

Saudi Aramco збільшить ціни на поставку нафти в Азію

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco збільшить ціни на постачання нафти своїм ключовим покупцям на азійському ринку.

Про це пише АНГІ.

«У квітні компанія збільшить вартість нафти марки Arab Light на 40 центів, що на 1,8 долара за барель вище контрольного рівня для азійських країн.Ціна на інші  марки нафти в травні зросте на 20-50 центів за барель», — йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням серед восьми трейдерів і переробників, очікувалося, що ціни виростуть тільки на 30 центів.

Збільшення цін свідчить про впевненість королівства у відновленні економіки азійському регіону. Рішення підняти ціни було прийнято після того, як у квітні країни альянсу ОПЕК + погодилися повернутися до поступового ослаблення своїх обмежень з видобутку нафти й збільшити виробництво в травні-липні в сумі на 1,141 млн барелів на добу.

«Термінал» писав, Нафтовий гігант Saudi Aramco обіцяє в пріоритетному порядку забезпечувати енергетичну безпеку Китаю наступні 50 років і далі, оскільки нові та чинні джерела енергії будуть працювати паралельно протягом деякого часу.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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