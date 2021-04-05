Saudi Aramco збільшить ціни на поставку нафти в Азію

Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco збільшить ціни на постачання нафти своїм ключовим покупцям на азійському ринку.



Про це пише АНГІ.

«У квітні компанія збільшить вартість нафти марки Arab Light на 40 центів, що на 1,8 долара за барель вище контрольного рівня для азійських країн.Ціна на інші марки нафти в травні зросте на 20-50 центів за барель», — йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням серед восьми трейдерів і переробників, очікувалося, що ціни виростуть тільки на 30 центів.

Збільшення цін свідчить про впевненість королівства у відновленні економіки азійському регіону. Рішення підняти ціни було прийнято після того, як у квітні країни альянсу ОПЕК + погодилися повернутися до поступового ослаблення своїх обмежень з видобутку нафти й збільшити виробництво в травні-липні в сумі на 1,141 млн барелів на добу.

«Термінал» писав, Нафтовий гігант Saudi Aramco обіцяє в пріоритетному порядку забезпечувати енергетичну безпеку Китаю наступні 50 років і далі, оскільки нові та чинні джерела енергії будуть працювати паралельно протягом деякого часу.