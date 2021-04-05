В ВР зареєстрували законопроєкт про прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT)

Обновлено: Апрель 05, 2021. Тэги: ,

В ВР зареєстрували законопроєкт про прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT)

Народні депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт № 5322 від 1 квітня, спрямований на імплементацію Регламенту Євросоюзу №1227 / 2011 року про прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживань на оптових енергетичних ринках оприлюднений на сайті Ради 2 квітня.

«Україна як сторона Енергетичного Співтовариства (…) взяла на себе зобов’язання імплементувати Регламент в його адаптованої редакції. Розроблений проєкт закону спрямований на вирішення цього завдання», — йдеться в пояснювальній записці.

З прийняттям законопроєкту його ініціатори розраховують, зокрема: встановити заборону на маніпуляції на оптових енергоринках, а також відповідальність їх учасників і службових осіб за маніпуляції, ввести обмеження на звернення з інсайдерською інформацією і санкції за неправомірне її використання, врегулювати повноваження НКРЕКП, в тому числі щодо співпраці з Секретаріатом Енергоспівтовариства і здійснення моніторингу діяльності на ринках, деталізувати процедурні питання проведення розслідувань зловживань і права регулятора при цьому. Разом з тим, в кінці минулого року в Раді був зареєстрований законопроєкт №4503 подібного спрямування авторства нардепа Людмили Буймистер, також представляє фракцію «Слуга народу».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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