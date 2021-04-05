В ВР зареєстрували законопроєкт про прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT)

Народні депутати фракції «Слуга народу» зареєстрували законопроєкт № 5322 від 1 квітня, спрямований на імплементацію Регламенту Євросоюзу №1227 / 2011 року про прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT).

Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживань на оптових енергетичних ринках оприлюднений на сайті Ради 2 квітня.

«Україна як сторона Енергетичного Співтовариства (…) взяла на себе зобов’язання імплементувати Регламент в його адаптованої редакції. Розроблений проєкт закону спрямований на вирішення цього завдання», — йдеться в пояснювальній записці.

З прийняттям законопроєкту його ініціатори розраховують, зокрема: встановити заборону на маніпуляції на оптових енергоринках, а також відповідальність їх учасників і службових осіб за маніпуляції, ввести обмеження на звернення з інсайдерською інформацією і санкції за неправомірне її використання, врегулювати повноваження НКРЕКП, в тому числі щодо співпраці з Секретаріатом Енергоспівтовариства і здійснення моніторингу діяльності на ринках, деталізувати процедурні питання проведення розслідувань зловживань і права регулятора при цьому. Разом з тим, в кінці минулого року в Раді був зареєстрований законопроєкт №4503 подібного спрямування авторства нардепа Людмили Буймистер, також представляє фракцію «Слуга народу».