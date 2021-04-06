2021-04-06: Ціна нафти постійно корегується на тлі ослаблення долара

Обновлено: Апрель 06, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-06: Ціна нафти постійно корегується на тлі ослаблення долара

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,62 долара за барель.

Про це пише з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,76%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,19 долара за барель, додавши 0,92%.

Ціни на нафту виросли рано вранці у вівторок, оскільки падіння долара США зробило нафту більш привабливою для покупки, компенсуючи збитки більш ніж на 4%, понесені у зв’язку з перспективою того, що країни-нафтовиробники повернуть на ринок поставку понад 2 мільйонів барелів на добу по липень, про що домовилася ОПЕК+, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися під час американської сесії в понеділок, пише «Investing.com.
На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в травні торгуються за ціною 58,72 дол. за барель. Мінімумом сесії виступила відмітка дол.за барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 57,63 дол.

Автор:

(Всего статей: 9995)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: