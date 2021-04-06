2021-04-06: Ціна нафти постійно корегується на тлі ослаблення долара

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,62 долара за барель.
Про це пише з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,76%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,19 долара за барель, додавши 0,92%.
Ціни на нафту виросли рано вранці у вівторок, оскільки падіння долара США зробило нафту більш привабливою для покупки, компенсуючи збитки більш ніж на 4%, понесені у зв’язку з перспективою того, що країни-нафтовиробники повернуть на ринок поставку понад 2 мільйонів барелів на добу по липень, про що домовилася ОПЕК+, пише Reuters.