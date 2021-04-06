2021-04-06: Ціна нафти постійно корегується на тлі ослаблення долара

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,62 долара за барель.

Про це пише з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:02, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,76%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,19 долара за барель, додавши 0,92%.

Ціни на нафту виросли рано вранці у вівторок, оскільки падіння долара США зробило нафту більш привабливою для покупки, компенсуючи збитки більш ніж на 4%, понесені у зв’язку з перспективою того, що країни-нафтовиробники повернуть на ринок поставку понад 2 мільйонів барелів на добу по липень, про що домовилася ОПЕК+, пише Reuters.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися під час американської сесії в понеділок, пише «Investing.com

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з поставкою в травні торгуються за ціною 58,72 дол. за барель. Мінімумом сесії виступила відмітка дол.за барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 57,63 дол.