2021-04-06: На АЗС продовжують знижуватися ціни

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 6 квітня 2021 р відзначалося зниження роздрібних цін на нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС знизилася на 0.55% (-15.0 коп / л) до 27.63 грн / л, бензину А-95 євро — на 0.67% (-20.0 коп / л) до 29.37 грн / л.
Дизельне пальне євро не змінилося в ціні, яка становить 28.62 грн / л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, що використовується в якості пального для двигунів, за 06 квітня 2021 в ціні не змінився — 15.75 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктанового бензину становить 53.6%.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|27.63
|18.50
|-0.55
|0.10
|Бензин А-95 євро
|29.37
|20.20
|-0.67
|0.33
|Дизельне пальне
|28.62
|18.00
|0.01
|0.47
|СПБТ
|15.75
|11.15
|0.02
|1.27
Довідково:
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