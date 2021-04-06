Держшахти і Центренерго уклали прямі договори на поставку вугілля

Між ПАТ «Центренерго» та державними шахтами уже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 4 березня.

Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ «Центренерго» напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики за участі керівників «Центренерго» і Фонду державного майна України, після чого погодили його також із директорами вугледобувних підприємств, пише пресслужба Центренерго.

«Наразі між ПАТ «Центренерго» і державними шахтами вже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 грн/т, відвантаження за ними почалося з 04 березня», — йдеться у повідомленні.

Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ «Центренерго» також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в рамках виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна України.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5.10.2020 про об’єднання ПАТ «Центренерго» з перспективними держшахтами завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств.

