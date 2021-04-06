КМДА планує ще продовжити опалювальний сезон

Відключення тепла у Києві відкладається на кілька днів.

Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, у зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок, пише пресслужба КМДА.

«Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня. Також звертаємо увагу, що будь-яка будинкова громада може відключитись від опалення шляхом прийняття рішення на загальнобудинкових зборах і подати відповідний протокол теплопостачальній компанії», — йдеться у повідомленні.

Соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – відключатимуть лише за відповідними заявками керівників закладів.

Нагадаємо, що рішення про відключення тепла приймається, коли середньодобова температура підніметься вище +8 градусів за Цельсієм протягом трьох днів.

Раніше «Термінал» писав, що централізоване опалення в житлових будинках Києва почнуть відключати з 5 квітня.

