Нафтогазбезпека запустила в експлуатацію систему для управління підприємством SAP S/4HANA

Обновлено: Апрель 06, 2021. Тэги: ,

Нафтогазбезпека запустила в експлуатацію систему для управління підприємством SAP S/4HANA

Дочірня компанія Нафтогазу — ДП «Нафтогазбезпека» з 1 квітня запустила в промислову експлуатацію систему для управління підприємством SAP S/4HANA.

Про це пише пресслужба компанії.

Проєкт реалізували за три місяці силами команди Департаменту експертизи SAP, Департаменту послуг обліку та підготовки звітності дочірньої ІТ-компанії Нафтогазу — Нафтогаз Цифрові Технології (НЦТ), що відповідає за автоматизацію бізнес-процесів всієї Групи. Зазвичай на схожі проєкти йде вдвічі більше часу. Швидких результатів вдалося досягти завдяки зусиллям та високому професіоналізму проєктних команд з боку Нафтогазбезпеки та НЦТ.

«Із рішеннями SAP ми не тільки автоматизуємо господарські операції. Такі проєкти допомагають змінити бізнес-процеси в компанії, забезпечують прозорість її діяльності, підвищують капіталізацію й уможливлюють вихід на ІРО, —сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

З впровадженням SAP S/4HANA Нафтогаз створює єдину модель даних для всіх підрозділів. Інформація з усією необхідною деталізацією одноразово вноситься у систему в місці її виникнення, будь-то закупки та запаси чи управління бюджетом. Після цього вона одразу стає доступною для інших підрозділів у необхідному для їхньої роботи форматі та з детальною аналітикою. Так вдається усунути виконання проміжних операцій зі звірки та погодження даних між підрозділами і скоротити дублювання даних.

«Ми запустили проєкт цифрової трансформації на базі SAP S/4HANA для того, аби принести нову якість у бізнес-процеси компанії через цифрові технології. Під час впровадження продуктів SAP ми першими в Україні перейшли на використання спеціалізованого хмарного сервісу замість купівлі фізичних серверів, — розповідає директор з інформаційних технологій Нафтогазу, директор НЦТ Марина Квашніна. — Налаштування цифрового ядра SAP S/4HANA у Нафтогазбезпеці зайняло рекордні три місяці. Це — надзвичайно короткі терміни для проєкту такого масштабу. Реалізацію рішення повністю взяла на себе команда НЦТ, яка має необхідну експертизу та досвід у цьому напрямку».

Наразі НЦТ впровадили систему SAP S/4HANA в центральному офісі Нафтогазу, Укртранснафті, Укравтогазі, Нафтогаз Ойл Трейдинг, НЦТ. У 2021 впровадження планується ще в одній компанії Групи — Укрспецтрансгаз, вже розпочато проект переходу на SAP S4/HANA в Укргазвидобуванні.

Читайте в «Терміналі», Міжнародна рейтингова агенція Fitch підтвердила довгостроковий рейтинг Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (Нафтогаз) на рівні «В» зі стабільним прогнозом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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