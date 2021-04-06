Нафтогазбезпека запустила в експлуатацію систему для управління підприємством SAP S/4HANA

Дочірня компанія Нафтогазу — ДП «Нафтогазбезпека» з 1 квітня запустила в промислову експлуатацію систему для управління підприємством SAP S/4HANA.

Про це пише пресслужба компанії.

Проєкт реалізували за три місяці силами команди Департаменту експертизи SAP, Департаменту послуг обліку та підготовки звітності дочірньої ІТ-компанії Нафтогазу — Нафтогаз Цифрові Технології (НЦТ), що відповідає за автоматизацію бізнес-процесів всієї Групи. Зазвичай на схожі проєкти йде вдвічі більше часу. Швидких результатів вдалося досягти завдяки зусиллям та високому професіоналізму проєктних команд з боку Нафтогазбезпеки та НЦТ.

«Із рішеннями SAP ми не тільки автоматизуємо господарські операції. Такі проєкти допомагають змінити бізнес-процеси в компанії, забезпечують прозорість її діяльності, підвищують капіталізацію й уможливлюють вихід на ІРО, —сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

З впровадженням SAP S/4HANA Нафтогаз створює єдину модель даних для всіх підрозділів. Інформація з усією необхідною деталізацією одноразово вноситься у систему в місці її виникнення, будь-то закупки та запаси чи управління бюджетом. Після цього вона одразу стає доступною для інших підрозділів у необхідному для їхньої роботи форматі та з детальною аналітикою. Так вдається усунути виконання проміжних операцій зі звірки та погодження даних між підрозділами і скоротити дублювання даних.

«Ми запустили проєкт цифрової трансформації на базі SAP S/4HANA для того, аби принести нову якість у бізнес-процеси компанії через цифрові технології. Під час впровадження продуктів SAP ми першими в Україні перейшли на використання спеціалізованого хмарного сервісу замість купівлі фізичних серверів, — розповідає директор з інформаційних технологій Нафтогазу, директор НЦТ Марина Квашніна. — Налаштування цифрового ядра SAP S/4HANA у Нафтогазбезпеці зайняло рекордні три місяці. Це — надзвичайно короткі терміни для проєкту такого масштабу. Реалізацію рішення повністю взяла на себе команда НЦТ, яка має необхідну експертизу та досвід у цьому напрямку».

Наразі НЦТ впровадили систему SAP S/4HANA в центральному офісі Нафтогазу, Укртранснафті, Укравтогазі, Нафтогаз Ойл Трейдинг, НЦТ. У 2021 впровадження планується ще в одній компанії Групи — Укрспецтрансгаз, вже розпочато проект переходу на SAP S4/HANA в Укргазвидобуванні.

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