НКРЕКП планує перевірити ДПЗД «Укрінтеренерго» через скаргу Укренерго

Обновлено: Апрель 06, 2021. Тэги: , , ,

НКРЕКП планує перевірити ДПЗД «Укрінтеренерго» через скаргу Укренерго

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг , планує здійснити позапланову перевірку Укрінтеренерго, що є постачальником «останньої надії».

Про це свідчить порядок денний засідання 7 квітня.

Згідно з матеріалами до проєкту постанови, перевірку планується провести за скаргою НЕК «Укренерго» на зростання заборгованості «Укрінтеренерго».

Відзначається, що, за станом на 1 січня 2021 року, заборгованість останньої за врегулювання небалансів становила 1,85 млрд грн, за послуги з передачі електроенергії – 218,4 млн грн, а до 18 березня цього року вона зросла до 2,87 млрд грн і 355,8 млн грн відповідно.

«За інформацією, наданою НЕК «Укренерго», за станом на 18 березня 2021 року перераховано з рахунку зі спеціальним режимом використання ПОН на рахунок зі спеціальним режимом використання  всього 102,06 млн грн», – наголошується в документі.

В обґрунтуванні до проєкту рішення зазначено, що така заборгованість від Укрінтеренерго призводить до значних економічних збитків системного оператора Укренерго.

«Термінал» писав, Тимчасова слідча комісія Верховної ради з вияснення причин кризи в енергетиці звернулася до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) для перевірки декларацій членів тарифної комісії НКРЕКП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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