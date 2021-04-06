НКРЕКП планує перевірити ДПЗД «Укрінтеренерго» через скаргу Укренерго

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг , планує здійснити позапланову перевірку Укрінтеренерго, що є постачальником «останньої надії».

Про це свідчить порядок денний засідання 7 квітня.

Згідно з матеріалами до проєкту постанови, перевірку планується провести за скаргою НЕК «Укренерго» на зростання заборгованості «Укрінтеренерго».

Відзначається, що, за станом на 1 січня 2021 року, заборгованість останньої за врегулювання небалансів становила 1,85 млрд грн, за послуги з передачі електроенергії – 218,4 млн грн, а до 18 березня цього року вона зросла до 2,87 млрд грн і 355,8 млн грн відповідно.

«За інформацією, наданою НЕК «Укренерго», за станом на 18 березня 2021 року перераховано з рахунку зі спеціальним режимом використання ПОН на рахунок зі спеціальним режимом використання всього 102,06 млн грн», – наголошується в документі.

В обґрунтуванні до проєкту рішення зазначено, що така заборгованість від Укрінтеренерго призводить до значних економічних збитків системного оператора Укренерго.

«Термінал» писав, Тимчасова слідча комісія Верховної ради з вияснення причин кризи в енергетиці звернулася до Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) для перевірки декларацій членів тарифної комісії НКРЕКП.