Україна і Катар співпрацюватимуть у нафтогазовій сфері

Міністерство енергетики України та Qatar Petroleum – державна компанія Катару, яка провадить нафтогазову діяльність – уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо енергетичного співробітництва.



Держави мають намір розвивати співпрацю зокрема у сферах інвестицій з Катару у розвідку та видобуток газу в Україні, а також поставок газу (СПГ — скрапленого природного газу / LNG — liquefied natural gas) з Катару до України, пише пресслужба Міненерго.

«Співпраця у нафтогазовій сфері України і Катару — перспективна і важлива для нашої країни. Катар є одним з найбільших виробників газу у світі і має цінний досвід та значні фінансові ресурси для інвестицій у розвідку та видобуток газу в Україні. Збільшення власного видобутку газу, диверсифікація джерел поставок газу відповідає інтересам споживачів газу в Україні і сприятиме сталому розвитку економіки та зміцненню енергетичної безпеки України», — наголосив Юрій Вітренко, який наразі перебуває з візитом у столиці Катару Доха у складі української делегації на чолі з Президентом України.

Меморандум залишатиметься чинним протягом трьох років і може бути автоматично продовжений на такий же період.

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