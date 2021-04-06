Українська UDP Renewables і катарська Nebras Power створюють консорціум у галузі «зеленої» енергетики

Запланований об’єм інвестицій консорціуму в 2021-2022 роках може сягнути 250 млн доларів США.

Написав у Facebook CEO UDP Renewables Сергій Євтушенко.

«Наступний великий крок в життєписі UDPRenewables та UFuture — укладання інвестиційної угоди з Nebras Power — найбільшою енергетичною компанією Катару.

На першому етапі нашого стратегічного партнерства катарці стають разом з нами акціонерами крупного портфеля діючих сонячних електростанцій, а далі — формування консорціуму для будівництва цілого портфеля проектів у вітроенергетиці», — повідомляє Євтушенко.

«Запланований об’єм інвестицій консорціуму в 2021-2022 роках може сягнути 250 млн доларів США — непоганий старт для довгострокового партнерства».

Раніше Термінал писав, що виробники електроенергії з ВДЕ незадоволені ходом виконання меморандуму з Урядом.