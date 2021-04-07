2021-04-07: Ціни на нафту коливаються на тлі економічних реалій

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 63,06 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,51%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,60 долара за барель, додавши 0,46%.

У середу ціни на нафту виросли на перспективі більшого глобального економічного зростання на тлі збільшення охоплення вакцинацією від COVID-19 і повідомлення про те, що запаси сирої нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому споживачі палива, впали, пише Reuters.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 2 квітня, на 2,62 млн барелів на добу (б / д). Тижнем раніше запаси зросли на 3,91 млн б / д, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск в середу становить $ 62,88 за барель, що на $ 0,14 (0,22%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,59 (1%) — до $ 62,74 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,12 (0,20%) — до $ 59,45 за барель. У вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,68 (1,2%) — до $ 59,33 за барель.