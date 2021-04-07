2021-04-07: Ціни на нафту коливаються на тлі економічних реалій

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-07: Ціни на нафту коливаються на тлі економічних реалій

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 63,06 долара за барель.

Про це пише  УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:03, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,51%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,60 долара за барель, додавши 0,46%.

У середу ціни на нафту виросли на перспективі більшого глобального економічного зростання на тлі збільшення охоплення вакцинацією від COVID-19 і повідомлення про те, що запаси сирої нафти в Сполучених Штатах, найбільшому світовому споживачі палива, впали, пише Reuters.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані у вівторок, показали зниження запасів нафти в США за тиждень, що завершився 2 квітня, на 2,62 млн барелів на добу (б / д). Тижнем раніше запаси зросли на 3,91 млн б / д, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:31 мск в середу становить $ 62,88 за барель, що на $ 0,14 (0,22%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,59 (1%) — до $ 62,74 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,12 (0,20%) — до $ 59,45 за барель. У вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $ 0,68 (1,2%) — до $ 59,33 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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