Енергоатом покращив фінансовий результат діяльності завдяки новой стратегії продажів електроенергії

Удосконалення торговельної стратегії відокремленого підрозділу «Енергоатом-Трейдинг» у грудні 2020-го – січні 2021 року відчутно збільшило як обсяги, так і доходи від продажу електроенергії.

Повідомляє Енергоатом.

За оперативними даними, у березні нинішнього року дохід від реалізації продукції Енергоатома сягнув 5,303 млрд грн без урахування продажу Гарантованому покупцю, тоді як, наприклад, у листопаді минулого року дохід Компанії від продажів на енергоринку становив 3,407 млрд грн.

Основні зміни у торговельній стратегії Енергоатом-Трейдингу полягають у тому, що Енергоатом першим почав реалізовувати на електронних аукціонах «базову» та «нічну» електроенергію не на місяць або два, а на значно триваліший період. Приміром, у грудні 2020 року – «базовий» графік з поставкою на пів року, в березні 2021 року – «нічний» графік з поставкою на 9 місяців. Крім того, Енергоатом тепер проводить більше електронних аукціонів, зокрема й стосовно продукції нічного періоду, яку продати найскладніше.

Збільшення кількості й частоти проведення електронних аукціонів Енергоатом-Трейдингом дало можливість залучити до торгів більшу кількість покупців. Так, в аукціонах Енергоатом-Трейдингу (окрім ПСО) у жовтні 2020 року в середньому брали участь лише шість учасників, а в березні 2021-го – вже 22 компанії.

Успішні оновлення передусім сприяють зростанню продажів за двосторонніми договорами та покращують реалізацію продукції на ринку на добу наперед (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР). Якщо в серпні 2020-го за двосторонніми договорами було продано 708 тис. МВт-год, то в березні поточного року – вже 2 млн 839 тис. МВт-год.

У січні 2021 року на РДН та ВДР було акцептовано 42% від заявлених ВП «Енергоатом-Трейдинг» обсягів, у лютому – 68%, в березні – 76%. При цьому акцепт на РДН та ВДР у серпні 2020 року становив 32%, у вересні – 21%, у жовтні – 24 %, а в листопаді – 50% і в грудні – 40%.

Раніше Термінал писав, що фінансовий результат роботи Енергоатома покращується.