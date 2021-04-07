Кабмін затвердив фінплани «Енергоринку» і «ГарПока»

Кабінет міністрів затвердив фінансові плани ДП «Енергоринок» та ДП «Гарантований покупець» на 2021 рік.

Відповідні розпорядження, розроблені Міністерством розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства, прийняті на засіданні уряду в середу, пише Інтерфакс-Україна.

«Відповідно до фінплану»ГарПока»,передбачається отримання ниму 2021році чистого прибутку в розмірі 6 млн грн. При цьому дохід про реалізацію електроенергії повинен скласти 67,53 млрд грн. Капітальні інвестиції розраховані на рівні 6,5 млн грн, виплати на користь держави-185 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Фінплан «Енергоринку» не передбачає отримання чистого доходу, оскільки підприємство припинило свою діяльність з продажу електроенергії з введенням нового ринку з 1 липня 2019 року. Разом з тим наголошується, що воно продовжує здійснювати госпдіяльність, забезпечуючи, зокрема, супровід судових процесів щодо стягнення боргів в його користь, а також беручи участь в процесах в якості третьої сторони. Джерелом його фінансування є, як і в другій половині 2019 року та у 2020 році, штрафи й пені за невиконання контрагентами договорів і рішень судів, а також кошти, що надходять в рахунок погашення заборгованостей попередніх періодів.

Таким чином, чистий збиток підприємства запланований на рівні 449,7 млн грн, що значною мірою є результатом запланованого нарахування резервів сумнівних боргів в розмірі 392,5 млн грн, наголошується в пояснювальній записці до проєкту розпорядження. Виплати ДП на користь держави повинні скласти 78 млн грн. Засновником обох підприємств є Кабінет міністрів.

Читайте також в «Терміналі», уряд схвалив проєкт Меморандуму про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України та задоволення потреб споживачів на період карантину і введення обмежень через COVID-19.