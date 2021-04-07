ОГТСУ: Імпорт газу в Україну скоротився на 83%

У I кварталі 2021 року обсяги транспортування газу з ЄС в Україну склали 476 млн куб. м.

Це на 83% менше ніж за аналогічний період 2020 року, пише пресслужба ОГТСУ.

«З Польщі до України було транспортовано 0,2 млн куб. м, зі Словаччини – 65 млн куб. м, з Угорщини – 410,4 млн куб. м. Віртуальним реверсом завезено 86% обсягів газу. Чистий експорт природного газу з України до країн Європи за січень-березень становив 18,3 млн куб. м, що майже в чотири рази більше у порівнянні з I кварталом минулого року (4,8 млн куб. м)», — йдеться у повідомленні.

Реекспорт природного газу в I кварталі становив 618,9 млн куб. м (майже у 240 разів більше за показник цього ж періоду роком раніше).

«У Польщу реекспортовано 141,3 млн куб. м газу, у Словаччину – 107 млн куб. м, в Угорщину – 340,6 млн куб. м, в Молдову – 30 млн куб. м», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі», російський “Газпром” поступово зменшує транзит через Україну. Про заявив глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.«Після запуску Турецького Потоку -1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Поток -2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови», — йдеться у повідомленні.