ОГТСУ: Імпорт газу в Україну скоротився на 83%

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ: Імпорт газу в Україну скоротився на 83%

У I кварталі 2021 року обсяги транспортування газу з ЄС в Україну склали 476 млн куб. м.

Це на 83% менше ніж за аналогічний період 2020 року, пише пресслужба ОГТСУ.

«З Польщі до України було транспортовано 0,2 млн куб. м, зі Словаччини – 65 млн куб. м, з Угорщини – 410,4 млн куб. м. Віртуальним реверсом завезено 86% обсягів газу. Чистий експорт природного газу з України до країн Європи за січень-березень становив 18,3 млн куб. м, що майже в чотири рази більше у порівнянні з I кварталом минулого року (4,8 млн куб. м)», — йдеться у повідомленні.

Реекспорт природного газу в I кварталі становив 618,9 млн куб. м (майже у 240 разів більше за показник цього ж періоду роком раніше).

«У Польщу реекспортовано 141,3 млн куб. м газу, у Словаччину – 107 млн куб. м, в Угорщину – 340,6 млн куб. м, в Молдову – 30 млн куб. м», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі», російський “Газпром” поступово зменшує транзит через Україну. Про заявив глава компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.«Після запуску Турецького Потоку -1 та 2 транзит до Туреччини, Греції та Болгарії повністю перейшов з України до нових газогонів. А з 1 квітня і постачання газу до Румунії повністю забезпечується зі сторони Болгарії через Турецький Поток -2. Наразі по південному напрямку через Україну транзит виконується тільки для споживачів Молдови», — йдеться у повідомленні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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