Підведено підсумки першого тижня роботи програми «теплих кредитів» у цьому році

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: ,

Підведено підсумки першого тижня роботи програми «теплих кредитів» у цьому році

У перший тиждень роботи програми «теплих кредитів» у ц.р. нею вже скористалися 797 сімей.

Повідомляє Держенергоефективності.

Отримано майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи, а саме:

  • 32,4 млн грн – на енергоефективні матеріали та обладнання для заходів в індивідуальних будинках;
  • ще 0,5 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів, що дозволить зменшити споживання газу.

«Теплі кредити» надають Ощадбанк та Укргазбанк.

«Як і в попередні роки, для нас важливо надати допомогу домогосподарствам, які долучаються до енергоефективності і таким чином оптимізують своє енергоспоживання. Державна підтримка – 20%-35% відшкодування за «теплими кредитами» – дозволяє зняти фінансове навантаження на родини при енергомодернізації. Окрім цього, після проведених робіт сім’ї можуть розраховувати на менші обсяги платіжок за комунальні послуги», – прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.

Агентство звертає увагу на широкий перелік енергоефективних матеріалів та обладнання, яке можна придбати за умовами програми:

  • радіатори опалення;
  • рекуператори теплоти вентиляційного повітря;
  • теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання;
  • система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання;
  • вузли обліку води;
  • багатозонні прилади обліку електричної енергії;
  • обладнання і матеріали для термомодернізації зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
  • вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних);
  • електроакумулюючі системи;
  • обладнання для заряджання електромобілів.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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