Підведено підсумки першого тижня роботи програми «теплих кредитів» у цьому році

У перший тиждень роботи програми «теплих кредитів» у ц.р. нею вже скористалися 797 сімей.
Повідомляє Держенергоефективності.
Отримано майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи, а саме:
- 32,4 млн грн – на енергоефективні матеріали та обладнання для заходів в індивідуальних будинках;
- ще 0,5 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів, що дозволить зменшити споживання газу.
«Теплі кредити» надають Ощадбанк та Укргазбанк.
«Як і в попередні роки, для нас важливо надати допомогу домогосподарствам, які долучаються до енергоефективності і таким чином оптимізують своє енергоспоживання. Державна підтримка – 20%-35% відшкодування за «теплими кредитами» – дозволяє зняти фінансове навантаження на родини при енергомодернізації. Окрім цього, після проведених робіт сім’ї можуть розраховувати на менші обсяги платіжок за комунальні послуги», – прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.
Агентство звертає увагу на широкий перелік енергоефективних матеріалів та обладнання, яке можна придбати за умовами програми:
- радіатори опалення;
- рекуператори теплоти вентиляційного повітря;
- теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання;
- система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання;
- вузли обліку води;
- багатозонні прилади обліку електричної енергії;
- обладнання і матеріали для термомодернізації зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
- вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних);
- електроакумулюючі системи;
- обладнання для заряджання електромобілів.
Раніше Термінал писав, що з початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім».