Підведено підсумки першого тижня роботи програми «теплих кредитів» у цьому році

У перший тиждень роботи програми «теплих кредитів» у ц.р. нею вже скористалися 797 сімей.

Повідомляє Держенергоефективності.

Отримано майже 33 млн грн кредитів на енергоефективні заходи, а саме:

32,4 млн грн – на енергоефективні матеріали та обладнання для заходів в індивідуальних будинках;

ще 0,5 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів, що дозволить зменшити споживання газу.

«Теплі кредити» надають Ощадбанк та Укргазбанк.

«Як і в попередні роки, для нас важливо надати допомогу домогосподарствам, які долучаються до енергоефективності і таким чином оптимізують своє енергоспоживання. Державна підтримка – 20%-35% відшкодування за «теплими кредитами» – дозволяє зняти фінансове навантаження на родини при енергомодернізації. Окрім цього, після проведених робіт сім’ї можуть розраховувати на менші обсяги платіжок за комунальні послуги», – прокоментував Костянтин Гура, т.в.о. Голови Держенергоефективності.

Агентство звертає увагу на широкий перелік енергоефективних матеріалів та обладнання, яке можна придбати за умовами програми:

радіатори опалення;

рекуператори теплоти вентиляційного повітря;

теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання;

система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання;

вузли обліку води;

багатозонні прилади обліку електричної енергії;

обладнання і матеріали для термомодернізації зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

вікна та балконні двері з енергозберігаючим склом (крім однокамерних);

електроакумулюючі системи;

обладнання для заряджання електромобілів.

Раніше Термінал писав, що з початку 2021 чітко розмежовуються «теплі кредити» та «Енергодім».