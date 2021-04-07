Укренерго кілька разів минулого тижня обмежувало «зелену» генерацію

Укренерго за тиждень з 29 березня по 4 квітня кілька разів застосовувало диспетчерське обмеження виробництва електроенергії на тлі зниження споживання і різкого збільшення генерації за «зеленим тарифом».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«За вказаний період для збалансування енергосистеми диспетчерські команди на розвантаження ВДЕ віддавалися 30 березня, 1 і 3 квітня на величину від 243 МВт до 1415 МВт», — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, протягом минулого тижня спостерігалося сезонне зниження споживання електроенергії внаслідок збільшення середньодобової температури повітря. У порівнянні з попереднім тижнем сумарне споживання електроенергії зменшилось на 6,1%.