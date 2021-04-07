Укренерго кілька разів минулого тижня обмежувало «зелену» генерацію

Укренерго за тиждень з 29 березня по 4 квітня кілька разів застосовувало диспетчерське обмеження виробництва електроенергії на тлі зниження споживання і різкого збільшення генерації за «зеленим тарифом».
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«За вказаний період для збалансування енергосистеми диспетчерські команди на розвантаження ВДЕ віддавалися 30 березня, 1 і 3 квітня на величину від 243 МВт до 1415 МВт», — йдеться у повідомленні.
За даними Укренерго, протягом минулого тижня спостерігалося сезонне зниження споживання електроенергії внаслідок збільшення середньодобової температури повітря. У порівнянні з попереднім тижнем сумарне споживання електроенергії зменшилось на 6,1%.
«Всього, починаючи з 22 березня по 4 квітня, було віддано чотири команди на розвантаження ВДЕ. В аналогічний період минулого року було віддано п’ять команд величиною від 390 МВт до 1363 МВт», – уточнили в компанії.
Укренерго констатує, що температура повітря надалі, як і генерація СЕС і ВЕС, буде збільшуватися, а рівень споживання зменшуватися. Тому надалі все частіше будуть виникати передумови для обмеження генерації ВДЕ.
Читайте в «Терміналі», компенсацію за невідпущену в результаті диспетчерського обмеження електроенергію з ВДЕ лише тим виробникам, які приєдналися до публічного договору на зменшення навантаження та підключені до Системи керування обмеженнями ВДЕ (СКО ВДЕ), а також виконали всі вимоги, щодо передачі телевимірів, подачі пропозицій на розвантаження тощо.