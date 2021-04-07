Укренерго кілька разів минулого тижня обмежувало «зелену» генерацію

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: , , ,

Укренерго кілька разів минулого тижня обмежувало «зелену» генерацію

Укренерго за тиждень з 29 березня по 4 квітня кілька разів застосовувало диспетчерське обмеження виробництва електроенергії на тлі зниження споживання і різкого збільшення генерації за «зеленим тарифом».

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«За вказаний період для збалансування енергосистеми диспетчерські команди на розвантаження ВДЕ віддавалися 30 березня, 1 і 3 квітня на величину від 243 МВт до 1415 МВт», — йдеться у повідомленні.

За даними Укренерго, протягом минулого тижня спостерігалося сезонне зниження споживання електроенергії внаслідок збільшення середньодобової температури повітря. У порівнянні з попереднім тижнем сумарне споживання електроенергії зменшилось на 6,1%.

«Всього, починаючи з 22 березня по 4 квітня, було віддано чотири команди на розвантаження ВДЕ. В аналогічний період минулого року було віддано п’ять команд величиною від 390 МВт до 1363 МВт», – уточнили в компанії.

Укренерго констатує, що  температура повітря надалі, як і генерація СЕС і ВЕС, буде збільшуватися, а рівень споживання зменшуватися. Тому надалі все частіше будуть виникати передумови для обмеження генерації ВДЕ.

Читайте в «Терміналі», компенсацію за невідпущену в результаті диспетчерського обмеження електроенергію з ВДЕ лише тим виробникам, які приєдналися до публічного договору на зменшення навантаження та підключені до Системи керування обмеженнями ВДЕ (СКО ВДЕ), а також виконали всі вимоги, щодо передачі телевимірів, подачі пропозицій на розвантаження тощо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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