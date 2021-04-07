В Єгипті заявили, що інцидент в Суецькому каналі стався через людську помилку

Обновлено: Апрель 07, 2021. Тэги: , ,

В Єгипті заявили, що інцидент в Суецькому каналі стався через людську помилку

Інцидент з контейнеровозом Ever Given, який став причиною блокування Суецького каналу, стався через людську помилку.

Таку думку висловив глава управління каналу Усама Рабіа, пише АНГІ.

«Є ймовірність, що капітан допустив помилку при управлінні або регулюванні швидкості», — зазначив Рабіа, наголосивши, що результат аналізу наявних даних зміцнив думку про те, що інцидент став наслідком людської помилки.
Він також зазначив, що на судні був присутній лоцман від управління каналу, але в черговий раз сказав, що влада Суецького каналу не несе ніякої відповідальності за інцидент.
«Лоцман дає поради, але остаточне рішення ухвалює капітан. З нашого боку не було ніяких помилок і ми не несемо ніякої відповідальності», — сказав Рабіа.
23 березня контейнеровоз Ever Given водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м японської компанії Shohei Kisen в умовах сильного вітру і піщаної бурі сів на мілину, повністю перегородивши русло каналу. Шість днів пішло на зняття судна з мілини, і операція увінчалася успіхом тільки після того, як були проведені роботи з поглиблення дна, після яких 17 буксирів витягли контейнеровоз. За цей час в черзі на прохід вишикувалися понад 400 суден, а пробка простягнулася майже до Індії.

«Термінал» писав, додатковий тиждень простою в роботі Суецького каналу може викликати серйозні перебої в поставках в Європі.Таку думку в неділю висловив керівник морських досліджень школи Флетчера при університеті Тафтса (США) професор Рокфорд Вайтц.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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