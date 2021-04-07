В Єгипті заявили, що інцидент в Суецькому каналі стався через людську помилку

Інцидент з контейнеровозом Ever Given, який став причиною блокування Суецького каналу, стався через людську помилку.

Таку думку висловив глава управління каналу Усама Рабіа, пише АНГІ.

«Є ймовірність, що капітан допустив помилку при управлінні або регулюванні швидкості», — зазначив Рабіа, наголосивши, що результат аналізу наявних даних зміцнив думку про те, що інцидент став наслідком людської помилки.

Він також зазначив, що на судні був присутній лоцман від управління каналу, але в черговий раз сказав, що влада Суецького каналу не несе ніякої відповідальності за інцидент.

«Лоцман дає поради, але остаточне рішення ухвалює капітан. З нашого боку не було ніяких помилок і ми не несемо ніякої відповідальності», — сказав Рабіа.

23 березня контейнеровоз Ever Given водотоннажністю 220 тис. тонн і довжиною 400 м японської компанії Shohei Kisen в умовах сильного вітру і піщаної бурі сів на мілину, повністю перегородивши русло каналу. Шість днів пішло на зняття судна з мілини, і операція увінчалася успіхом тільки після того, як були проведені роботи з поглиблення дна, після яких 17 буксирів витягли контейнеровоз. За цей час в черзі на прохід вишикувалися понад 400 суден, а пробка простягнулася майже до Індії.

«Термінал» писав, додатковий тиждень простою в роботі Суецького каналу може викликати серйозні перебої в поставках в Європі.Таку думку в неділю висловив керівник морських досліджень школи Флетчера при університеті Тафтса (США) професор Рокфорд Вайтц.