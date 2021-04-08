2021-04-08: Ціна на нафту знизилася після зростання запасів бензину в США

Обновлено: Апрель 08, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-04-08: Ціна на нафту знизилася після зростання запасів бензину в США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,86 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,47%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,46 долара за барель, втративши 0,52%.

Ціни на нафту впали в четвер після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США, що викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту у найбільшого в світі споживача цього ресурсу в той час, коли поставки по всьому світу ростуть, пише Reuters.

Нафтові ціни знижуються сьогодні після того, як дані Міненерго США напередодні показали значне збільшення запасів бензину в країні минулого тижня, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:21 мск склала $ 62,84 за барель, що на $ 0,32 (0,51%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 0,42 (0,7%) - до $ 63,16 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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