2021-04-08: Ціна на нафту знизилася після зростання запасів бензину в США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 62,86 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:06, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,47%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 59,46 долара за барель, втративши 0,52%.

Ціни на нафту впали в четвер після того, як офіційні дані показали значне зростання запасів бензину в США, що викликало побоювання з приводу ослаблення попиту на нафту у найбільшого в світі споживача цього ресурсу в той час, коли поставки по всьому світу ростуть, пише Reuters.

Нафтові ціни знижуються сьогодні після того, як дані Міненерго США напередодні показали значне збільшення запасів бензину в країні минулого тижня, пише «Investing.com».

Вартість червневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:21 мск склала $ 62,84 за барель, що на $ 0,32 (0,51%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в середу ці контракти подорожчали на $ 0,42 (0,7%) - до $ 63,16 за барель.