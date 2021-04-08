«ГарПок» в I кв. докупив на ринку для населення близько 7% обсягу електроенергії

ДП «Гарантований покупець» в січні-березні 2021 року купило на ринку 734,059 тис. МВт-год електроенергії для забезпечення потреб населення, крім закупівель у НАЕК «Енергоатом», відповідно до покладених спеціальним зобов’язанням (ПСО).



Як свідчать дані на сайті «ГарПока», це склало 6,48% всього обсягу електроенергії, проданої «ГарПоком» постачальникам універсальних послуг (ПУУ) для потреб населення.

«В січні було докуплено 553,2 тис. МВт-год (13,69%), в лютому — 180,84 тис. МВт-год (4,87%), в березні підприємство не докуповувати ресурс, оскільки все споживання було забезпечено НАЕК. За даними ДП, обсяг спожитої населенням е / е в січні склав 4,04 млн МВт-год, в лютому — 3,7 млн ​​МВт-год, в березні — 3,56 млн МВт-год», — йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», кабінет міністрів затвердив фінансові плани ДП «Енергоринок» та ДП «Гарантований покупець» на 2021 рік.