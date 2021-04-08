На Запорізькій АЕС проводиться інспекція МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС проводиться планова інспекція Міжнародного агентства з атомної енергії в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Перевірка здійснюється інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання, пише пресслужба ДІЯРУ.

Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу та перевірка інформації про конструкцію, яка була надана Україною відповідно до Угоди.

Раніше «Термінал» писав, енергоблок №3 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми й виведено в середній планово-попереджувальний ремонт.